Una positiva evaluación del desempeño de Hapag-Lloyd hizo el gerente general de la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), Oscar Hasbún, en el marco de la Junta Ordinaria de Accionistas de la firma. El ejecutivo destacó que la naviera alemana, de la cual CSAV es el principal accionista con 26,12% de participación, cerró el 2018 con un EBITDA de US$ 1.345 millones, un EBIT de US$ 524 millones y utilidades por US$ 54,3 millones, observándose mejoras en todos estos indicadores respecto de 2017.

“Los programas de ahorro de costos implementados por la compañía, más la rápida captura de las sinergias provenientes de la fusión con UASC han posicionado a Hapag-Lloyd entre las más rentables de la industria, tanto en términos absolutos como en relación a sus competidores. Estamos confiados en que mantendremos este desempeño durante 2019, ya que hoy somos una de las navieras más eficientes y competitivas, con una de las flotas más jóvenes y modernas de la industria”, resaltó Hasbún.

Para seguir fortaleciendo su posición, en 2018 la firma inició un plan de reducción de costos basado, principalmente, en eficiencias de su red logística y de abastecimiento, que se traducirán en ahorros de entre US$ 350 millones y US$ 400 millones anuales alcanzables en 2021.

Hapag-Lloyd completó su integración con UASC solo tres meses después de concretar la fusión, en mayo de 2017, y que durante 2018 capturó completamente las sinergias totales de US$ 435 millones anuales, antes de lo previsto originalmente. Ello permitió a la naviera reducir su deuda financiera neta en US$ 732 millones, lo que le valió una mejora en su clasificación por parte de Moody’s.

El buen desempeño de Hapag-Lloyd permitió a CSAV terminar el 2018 con utilidades por US$ 18,2 millones. Los negocios retenidos, por su parte, generaron a CSAV una utilidad acumulada de US$ 8,9 millones en 2018, que se comparan con los US$ 4,3 millones obtenidos el año anterior. En el caso de los servicios Car Carrier, Hasbún explicó que gracias a la reestructuración de servicios y al enfoque en una mayor selectividad de las carteras de clientes, la empresa ha logrado mejorar la tarifa promedio de flete, y con esto mantener el negocio en cifras positivas.

En cuanto al contexto de la industria naviera, el gerente general de CSAV se mostró cauteloso pero optimista frente a una posible recuperación. “Este es un negocio cíclico, por lo que, si bien nos mantenemos cautelosos, la consolidación de la industria naviera -de la cual fuimos pioneros con la fusión de nuestro negocio portacontenedores con Hapag-Lloyd-, el equilibrio entre la oferta y la demanda y los bajos niveles de los libros de órdenes nos permiten mirar el futuro con optimismo”, explicó el ejecutivo.

Elección de directorio

Los accionistas eligieron al directorio de la compañía, el cual quedó compuesto por Andrónico Luksic Craig, Francisco Pérez Mackenna, Gonzalo Menéndez Duque, Hernán Büchi Buc, José de Gregorio Rebeco, Christian Blomstrom Bjuvman y Arturo Claro Fernández.