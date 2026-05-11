Xeneta advierte que las estrategias tradicionales de flete marítimo están perdiendo efectividad en un entorno marcado por crisis cada vez más impredecibles y reacciones de mercado difíciles de anticipar. Según la plataforma de inteligencia de mercado, si bien la industria naviera se ha acostumbrado a operar bajo escenarios de disrupción —como pandemias, congestión portuaria, huelgas o desvíos por el Mar Rojo—, los patrones históricos sobre los cuales se apoyaban las negociaciones contractuales ya no ofrecen garantías suficientes.

En esa línea, el conflicto en Medio Oriente evidencia una nueva dinámica de mercado, donde tarifas spot, capacidad y estrategias de las líneas navieras cambian más rápido que en crisis anteriores, reduciendo la utilidad de referencias históricas para negociar contratos. Según Peter Sand, analista jefe de Xeneta, “la disrupción es algo familiar, pero la respuesta del mercado a la disrupción ya no lo es”.

Seis tipos de crisis

Xeneta identifica seis grandes categorías de crisis que han marcado a la industria marítima durante los últimos 25 años: conflictos geopolíticos, desastres naturales, acciones laborales, crisis económicas, fallas de infraestructura y ciberataques. Cada una presenta distintos alcances geográficos, duración e impacto sobre las cadenas logísticas globales.

La plataforma indica que las crisis geopolíticas, como el conflicto en Medio Oriente, pueden modificar durante años las rutas comerciales y redes de servicios, obligando a las líneas navieras a rediseñar rápidamente sus operaciones mediante rutas alternativas y nuevos puertos de conexión. Esto ha generado efectos más allá de la zona directamente afectada.

Tarifas bajo presión

Según Xeneta, las tarifas spot promedio desde China hacia el norte de Europa continúan 16% sobre los niveles previos al conflicto, mientras que en la ruta del Transpacífico entre China y la costa oeste de Estados Unidos permanecen 54% más altas.

Sin embargo, indica que en Europa las nuevas rutas ya comienzan a estabilizarse y las líneas navieras han reorganizado capacidad, provocando una moderación de las tarifas spot respecto del peak inicial. En comparación con hace un mes, las tarifas promedio desde Lejano Oriente descendieron 6% hacia el norte de Europa y 13% hacia el Mediterráneo.

“Así luce una crisis geopolítica de largo plazo: un shock regional que reestructura los flujos globales de comercio y no deja ninguna ruta intacta”, señaló Xeneta.

Licitaciones más complejas

Xeneta advierte que las negociaciones de contratos marítimos de largo plazo en escenarios de alta volatilidad requieren decisiones respaldadas por datos en tiempo real y no únicamente por percepciones de mercado o alzas temporales en las tarifas spot. Las líneas navieras suelen iniciar las rondas de licitación con propuestas elevadas en contextos de incertidumbre geopolítica, aunque los propietarios de carga con acceso a inteligencia de mercado pueden identificar cuándo rechazar niveles inflados.

Datos recopilados por Xeneta muestran que gran parte de las ofertas iniciales en rutas desde Lejano Oriente hacia la costa oeste de Estados Unidos se ubicaron por debajo del promedio del mercado de largo plazo, estimado en US$2.137/FEU. Una situación similar se observó en los servicios hacia el norte de Europa, donde muchas propuestas quedaron bajo el promedio de US$2.061/FEU. Para la plataforma, esto demuestra que el mercado de contratos sigue determinado principalmente por fundamentos de oferta y demanda.

Datos en tiempo real

La compañía indica que las respuestas de las navieras frente a escenarios disruptivos también se han vuelto más heterogéneas. Algunas optan por mantener tránsitos en zonas de riesgo, mientras otras redireccionan completamente sus servicios, afectando tiempos de tránsito, confiabilidad y estabilidad operacional.

En este contexto, Xeneta recomienda a los equipos de procurement y supply chain monitorear permanentemente el desempeño de las líneas navieras, separar recargos temporales de tarifas base y analizar simultáneamente mercados spot y de largo plazo. “La mayor amenaza en mercados volátiles rara vez es la disrupción misma. El verdadero riesgo es tomar decisiones de largo plazo con visibilidad de corto plazo”, concluye.

Por MundoMaritimo