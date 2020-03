La Organización Marítima Internacional (OMI) ha decidido aplazar dos de sus reuniones tras el brote mundial de coronavirus.

La medida tiene en cuenta la decisión adoptada por el Reino Unido el 5 de marzo de 2020 de pasar a la fase dilatoria de su "Plan de acción contra el Coronavirus: una guía de lo que se puede esperar en todo el Reino Unido" (Coronavirus action plan: a guide to what you can expect across the UK).

De igual forma, responde a las medidas similares adoptadas por otros organismos de las Naciones Unidas y las crecientes dificultades para que los delegados de los Estados Miembros de la OMI que viajan desde el extranjero asistan a las reuniones de la OMI.

Las actividades suspendidas corresponden: a la reunión de los Grupos científicos del Convenio y el Protocolo de Londres (9 a 13 de marzo de 2020); y el 107º período de sesiones del Comité jurídico (16 al 20 de marzo de 2020).

Los Estados Miembros de la OMI han sido informados por carta circular y correo electrónico a los puntos de contacto diplomáticos.

La OMI indicó que las nuevas fechas de las reuniones se anunciarán con la debida antelación para que los asistentes puedan hacer los arreglos pertinentes.

A su vez, la entidad señaló que seguirá vigilando todos los acontecimientos relacionados con COVID-19 e informará lo antes posible sobre el futuro aplazamiento de otras reuniones.

Por MundoMaritimo