La confiabilidad de los itinerarios de las líneas navieras a nivel global mostró en 2025 una evolución lateral, hecho que, de acuerdo con la analista de Xeneta, Destine Ozuygur, no debe interpretarse como un escenario de estabilidad real. Según señala esta “planicie” fue el resultado de fuerzas opuestas que se neutralizaron entre sí, más que de una mejora sostenida en el cumplimiento de los itinerarios. En el panorama global destacó la costa oeste de Sudamérica con un 48% de confiabilidad.

Ozuygur subraya que el análisis de las recaladas de naves en todas las rutas globales revela presiones estructurales aún muy presentes. Entre los principales factores negativos se mantuvo el uso continuo del Cabo de Buena Esperanza como ruta estándar para los servicios entre Lejano Oriente–Europa y Lejano Oriente–Medio Oriente, una desviación que siguió impactando de forma significativa los tiempos de tránsito y la puntualidad.

En contraste, la implementación del modelo reforzado de hub & spoke de Gemini Cooperation actuó como un factor compensador, elevando la confiabilidad en varias rutas. En la ruta Europa–Norteamérica, donde Gemini mantiene una posición dominante junto a MSC, la mejora también estuvo respaldada por un entorno geopolítico relativamente más estable. “La menor inestabilidad en las relaciones arancelarias entre Estados Unidos y Europa contribuyó a una confiabilidad más positiva”, señala.

El comportamiento fue más complejo en la ruta Lejano Oriente–Norteamérica. Allí, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China no solo se reflejaron en variaciones en las recaladas a tiempo, sino también en períodos específicos de alta incertidumbre. Según Ozuygur, “el impacto de las guerras arancelarias no se limitó a la puntualidad, sino que quedó expuesto en cancelaciones de servicios y semanas con caídas abruptas de confiabilidad”.

WCSA en la delantera

En términos de desempeño anual promedio, la Costa Oeste de Sudamérica lideró el ranking global de confiabilidad, con un 48% de recaladas a tiempo y un retraso promedio de 2,2 días, aunque seguida muy de cerca por Europa–Norteamérica (42%). Más atrás se ubicaron Lejano Oriente–Norteamérica (38%) y Oceanía (36%). En la parte baja del ranking quedaron Lejano Oriente–Europa (29%) y Medio Oriente (28%), un resultado que Xeneta considera previsible dado el impacto prolongado de la crisis del Mar Rojo desde comienzos de 2024.

El análisis comparativo entre el primer y el cuarto trimestre de 2025 aporta una lectura adicional. Algunas rutas mostraron mejoras significativas en la puntualidad de las recaladas, como Europa–Norteamérica, que incrementó en 33% sus arribos a tiempo, u Oceanía, con un alza del 25%. Sin embargo, estos avances no siempre se tradujeron en mejores posiciones relativas. “La mejora neta no equivale necesariamente a un mejor ranking”, enfatiza Ozuygur, destacando que la consistencia histórica sigue siendo determinante.

El caso del Medio Oriente ilustra este punto: aunque registró una pérdida de confiabilidad menor que otras rutas, terminó nuevamente en el último lugar. A la inversa, la Costa Oeste de Sudamérica mantuvo su liderazgo pese a que su mejora fue más moderada. “El éxito es acumulativo, la consistencia es clave y la resiliencia suele superar a los avances puntuales”, resume la analista.

Riesgos más profundos

Finalmente, el análisis advierte que los promedios mensuales o trimestrales pueden ocultar riesgos más profundos. En el tercer trimestre, la confiabilidad semanal de la ruta Lejano Oriente–Norteamérica promedió 36%, pero llegó a caer hasta 26% en semanas puntuales. A ello se sumó un fuerte aumento de los blank sailings: entre marzo y mayo se registraron 163 itinerarios cancelados, un 43% más que en el mismo período de 2024. Para Ozuygur, este fenómeno demuestra que “es necesario diversificar las métricas de confiabilidad para comprender realmente la resiliencia de las cadenas logísticas”.

