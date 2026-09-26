La Alianza Internacional de Corredores Marítimos Verdes quedó constituida en Beijing durante el Foro Mundial de Transporte Sostenible 2026. Impulsada por compañías e instituciones de la cadena marítima, la nueva organización busca coordinar el desarrollo de corredores internacionales y promover la cooperación para reducir las emisiones del transporte marítimo.
Entre sus promotores figuran el Centro Internacional de Innovación y Conocimiento sobre Transporte Sostenible de China, Cosco Shipping, CMA CGM, China Energy Engineering Group y Shanghai International Port Group (SIPG). La alianza cuenta con 45 miembros fundadores de 12 países, cuyas actividades abarcan distintos segmentos de la cadena vinculada al transporte marítimo verde.
Según la Asociación China de Protección e Indemnización de Armadores, que integra la alianza como miembro fundador, se trata de “la primera organización internacional no intergubernamental del mundo basada en la cooperación sobre corredores marítimos verdes internacionales”. La entidad señala que su propósito es crear una plataforma de colaboración y contribuir al desarrollo sostenible del sector.
La primera asamblea de miembros se celebró el 21 de septiembre en Beijing. En ella fue elegido presidente Fu Xuyin, exviceministro de Transporte de China. El actual viceministro, Li Xinghu, asistió a la reunión y dirigió unas palabras a los participantes.
El programa de trabajo contempla coordinar proyectos de corredores marítimos verdes, acercar las normas nacionales a los estándares internacionales aplicables a buques, combustibles y puertos, e impulsar un sistema internacional de certificación de combustibles marinos verdes. También prevé medidas para facilitar el transporte, investigación tecnológica, transferencia de resultados y capacitación.
La alianza aspira, además, a desarrollar “proyectos demostrativos con influencia internacional”, de acuerdo con la asociación fundadora. Los anuncios publicados hasta ahora describen esas prioridades generales, pero no identifican rutas específicas ni fechas para la puesta en marcha de los primeros corredores.
Por MundoMaritimo
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