El proyecto del tren Panamá–David–Frontera se ha posicionado como la base de un futuro corredor ferroviario regional en Centroamérica, en el marco de una propuesta de integración logística y comercial presentada durante el XII Congreso Mundial de Zonas Francas, realizado en ciudad de Panamá, reportó La Prensa.

La iniciativa fue expuesta por representantes de Panamá y Costa Rica, quienes plantearon un sistema de conexión ferroviaria entre puertos, zonas francas, centros logísticos y áreas productivas, con el objetivo de enlazar el Pacífico panameño con territorio costarricense y proyectar una eventual extensión hacia el resto de Centroamérica y México.

El secretario nacional del Ferrocarril de Panamá, Henry Faarup, señaló que el proyecto busca modificar la estructura del transporte de carga en la región, actualmente basado principalmente en el traslado por camiones. Indicó además que la infraestructura permitiría una reducción de hasta 60% en los costos de transporte de carga.

El desarrollo del proyecto se encuentra condicionado a los estudios de factibilidad financiera, que serán determinantes para establecer su viabilidad económica. En este contexto, aún no se han divulgado proyecciones oficiales sobre el volumen de carga que se espera movilizar, dato considerado relevante para evaluar la demanda del sistema.

En marzo, Panamá suscribió un memorando de entendimiento con el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para cooperación en materia ferroviaria, con el propósito de avanzar hacia la configuración de un corredor logístico regional.

Detalles adicionales

En el caso de Costa Rica, se proyecta el desarrollo de aproximadamente 500 kilómetros de infraestructura ferroviaria, con una inversión estimada cercana a US$8.000 millones, destinada a conectar capacidades productivas con la red logística panameña y el Canal de Panamá. El planteamiento incluye la articulación de ecosistemas productivos y la implementación de un modelo aduanero integrado para el movimiento de carga.

El proyecto también incorpora objetivos ambientales, con una estimación de reducción de hasta 75% de las emisiones de CO2 asociadas al transporte carretero, además de la incorporación de centros logísticos y zonas francas de mayor complejidad tecnológica.

En cuanto al avance del proyecto en Panamá, se contempla una línea ferroviaria de 482 kilómetros, con 14 estaciones y una primera fase entre Albrook y Divisa. La estación principal se ubicará en Albrook, donde actualmente operan instalaciones vinculadas al aeropuerto Marcos A. Gelabert, cuya reubicación se proyecta hacia Panamá Pacífico en un plazo aproximado de cinco años.

El trazado permitirá conectar ciudades como Panamá y David en menos de tres horas, con velocidades de hasta 180 kilómetros por hora, e integrará conexiones con puertos como Manzanillo, Cristóbal y la Zona Libre de Colón.

El sistema ferroviario también contempla su extensión hacia Rodman, Panamá Pacífico, La Chorrera y Capira, donde se proyecta el desarrollo de un puerto terrestre para el manejo de contenedores y procesos aduaneros.

De acuerdo con lo informado, en junio se espera la entrega del modelo económico del proyecto elaborado por KPMG, con participación de compañías como Renfe y AECOM. Las estimaciones preliminares sitúan la inversión total del proyecto entre US$4.000 millones y US$8.000 millones. Asimismo, se ha señalado una propuesta de financiamiento del gobierno británico por hasta aproximadamente US$6.000 millones a US$6.500 millones destinada a obras de infraestructura, con prioridad para el desarrollo ferroviario.

Por MundoMaritimo