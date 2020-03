Como es sabido la Cámara Marítima Internacional y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte enviaron una carta conjunta a los jefes de diversos organismos de las Naciones Unidas en la que destacan la importancia de la gente de mar en la circulación del comercio mundial y la integridad de las cadenas de suministro. La ICS y la ITF, por sus siglas respectivas en inglés, dijeron que 100.000 marinos deben ser reemplazados cada mes para cumplir con las normas y reglamentos.

El secretario general de la OMI, Kitack Lim, publicó una declaración en vídeo sobre la situación, en la que se indica que iniciará reuniones a fin de encontrar soluciones. "Derrotar el virus debe ser la primera prioridad, pero el comercio mundial, de una manera segura y respetuosa con el medio ambiente debe poder continuar también", manifestó.

Pandemia de pánico

Sin embargo, aún habiendo una rápida respuesta internacional a esta desesperada situación, no hay mucho que hacer ahora, plantea un artículo de Maritime Bulletin, dado que casi no hay disponibilidad de medios de transporte para arribar a los países y puertos, donde los marineros puedan ser rotados; no quedan muchos vuelos internacionales y en algunos países no hay ningún vuelo, por lo que la logística para llegar al país/puerto requerido se ha convertido en un problema irresoluble. Los viajes se han convertido en una empresa muy arriesgada: cada vuelo y cada avión pueden convertirse instantáneamente en una trampa de cuarentena, si alguien a bordo es sorprendido con alta temperatura o con la nariz que moquea.

De acuerdo a la publicación la pandemia del coronavirus no es una pandemia de virus mortal, es una pandemia de pánico y no justifica la espiral pandémica de poner todo, desde las personas hasta los países y las industrias, en cuarentena o en cierre total. Los hechos están en contra de la paranoia, "pero la locura ya ha infectado a todo el mundo, y no hay nada que podamos hacer al respecto, es un desastre natural más allá del sentido y del control humano".

De acuerdo a la publicación el mayor problema está en nuestros gobernantes y en los medios de comunicación y con aquellos, que tienen la audacia de comparar el brote de coronavirus con la "Segunda Guerra Mundial".

De hecho, la publicación plantea que, en aproximadamente un mes, dos como máximo, "cuando las naciones, una por una, vuelvan a sus sentidos, cancelarán las campañas de lucha contra el virus, pero ¿cuánto tiempo llevará restaurar las comunicaciones normales por aire, tierra y mar, ya severamente interrumpidas o destruidas?"

Se agrega que el transporte marítimo mundial que, sin exagerar, "está al borde del colapso" y que su funcionamiento es un derivado de la resistencia, la fuerza física y mental de los marineros, quienes no se sabe cuánto tiempo en promedio podrán permanecer en el mar, llevando a cabo sus tareas.

Sin embargo, de acuerdo al artículo, la rotación de las tripulaciones no es el único problema que amenaza a la navegación, ya que hay otros problemas causados por el hombre. A saber, los que fueron generados por la ONU, OMI, BIMCO, ICS, ITF y otros organismos internacionales.

Según el artículo no hay una solución en vista hasta ahora para hacer posible los cambios de tripulaciones, menos que ahora mismo la paranoia se encuentra en pleno apogeo y no bajará el tono por lo menos durante 2-3 semanas más y si las prohibiciones y restricciones de viajes y visitas de tripulaciones/buques se aplican a nivel nacional, los organismos internacionales ya no tendrán nada que decir.

Por MundoMarítimo