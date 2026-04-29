El gobierno de Corea del Sur puso en marcha una estrategia de “un solo equipo” que integra a las industrias de la construcción naval y el transporte marítimo. El Ministerio de Océanos y Pesca y el Ministerio de Comercio, Industria y Energía realizaron el 28 de abril la ceremonia de lanzamiento del “Consejo de Estrategia de Desarrollo Mutuo Construcción Naval-Transporte Marítimo” en el Lotte Hotel de Seúl, donde anunciaron la estrategia W.A.V.E. (World-class Alliance for Vessels Production & Ecosystem), orientada a fortalecer la cooperación entre ambos sectores.

El plan busca reforzar la competitividad global mediante la integración de la construcción naval y el transporte marítimo en una sola estrategia industrial. W.A.V.E. representa el aseguramiento de tecnología de clase mundial (W), el fortalecimiento de la alianza entre ambas industrias (A), la expansión de la flota nacional y la producción de buques (V), y la construcción de un ecosistema industrial (E).

A la ceremonia asistieron cerca de 100 autoridades y representantes, incluidos los ministros de ambos ministerios, junto con organismos como Korea Gas Corporation, la Asociación Coreana de Construcción Naval Offshore y la Asociación Coreana de Transporte Marítimo, además de grandes astilleros como HD Hyundai, Hanwha y Samsung Heavy Industries, y navieras como HMM y Pan Ocean.

Hasta ahora, Corea del Sur había sido objeto de críticas por la falta de conexión entre estas industrias, pese a contar con una competitividad de clase mundial en construcción naval y capacidades en transporte marítimo. En particular, el aumento de riesgos geopolíticos, como la situación en Medio Oriente, ha incrementado la necesidad de construir una cadena de suministro marítima que conecte la construcción naval del país con el transporte de la flota surcoreana.

Ese mismo día, las asociaciones del sector adoptaron la “Declaración Conjunta de Órdenes de Flota Nacional” y acordaron expandir las órdenes a nivel interno. Siguiendo ejemplos recientes en que navieras realizaron pedidos conjuntos de portacontenedores a astilleros surcoreanos con el objetivo es fortalecer el ecosistema industrial mediante una mayor cooperación entre navieras y constructores.

Asimismo, los tres principales astilleros, Korea Gas Corporation y la Asociación Coreana de Transporte Marítimo firmaron un memorando de entendimiento (MOU) para cooperar en el transporte de gas natural licuado (GNL), con el fin de reforzar la estabilidad en el transporte energético.

El gobierno también planea acelerar el desarrollo de tecnologías de buques autónomos. Ambos ministerios acordaron impulsar un proyecto de desarrollo de buques totalmente autónomos basado en inteligencia artificial, con una inversión de aproximadamente US$407 millones, liderado por la alianza público-privada M.AX (Maritime Autonomous eXperience). Además, se fortalecerá la cooperación en tecnologías futuras como buques propulsados por amoníaco y electricidad, así como en la localización de sistemas de carga de GNL.

El ministro de Océanos y Pesca, Hwang Jong-woo, señaló que “la construcción naval y el transporte marítimo son socios clave que sostienen la economía nacional y la logística de importación y exportación”, agregando que “el lanzamiento de este consejo será una oportunidad para que ambas industrias avancen como un solo equipo público-privado”.

Por su parte, el ministro de Comercio, Industria y Energía, Kim Jung-kwan, afirmó que “se ha puesto en marcha un sistema de cooperación orientado a la acción que impulsa conjuntamente la demanda, la tecnología, las pruebas y las mejoras institucionales”, y añadió que “servirá como una oportunidad para que la construcción naval y el transporte marítimo avancen juntos”.

Por MundoMaritimo