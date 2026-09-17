Corea del Sur extendió hasta el 30 de septiembre el plazo para postular a subsidios destinados a la construcción de buques ICE-Class y con capacidades de navegación en aguas árticas, en medio de las dudas sobre la viabilidad económica de establecer una ruta comercial regular por el Ártico.

El Ministerio de Océanos y Pesca había dispuesto este año hasta US$8,2 millones para apoyar la construcción de buques ecológicos con capacidades de rompehielos y navegación en hielo. La convocatoria, inicialmente abierta entre el 5 de marzo y el 26 de junio, no recibió postulaciones, por lo que fue prorrogada por tres meses.

Según Alphaliner, una línea naviera surcoreana llegó a negociar con un astillero la construcción de este tipo de naves, pero los elevados costos y la limitada versatilidad de los buques clase hielo dificultaron avanzar hacia una oferta concreta.

“Panstar Akro” navega en la Ruta Marítima del Norte

La incertidumbre coincide con la primera travesía experimental de un portacontenedores surcoreano por la Ruta Marítima del Norte. El “Panstar Akro”, de 2.758 TEUs, zarpó del Nuevo Puerto de Busan el 22 de agosto con 737 TEUs de carga y navegó por el Ártico entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre.

Tras recalar en Felixstowe, Reino Unido, el buque arribó al Puerto de Róterdam, Países Bajos, el 13 de septiembre, completando el tramo de ida en 22 días. Posteriormente continuará hacia Gdansk, Polonia, antes de regresar a Corea del Sur por la misma ruta. El itinerario completo contempla unos 30.000 km y se prevé que finalice a comienzos de octubre.

El volumen transportado, sin embargo, quedó por debajo de las estimaciones iniciales. La demanda identificada en encuestas previas alcanzaba unos 1.300 TEUs, mientras que finalmente se embarcaron 737 TEUs.

El trayecto entre Busan y Róterdam por el Ártico alcanza aproximadamente 13.000 km, cerca de 35% menos que la ruta por el Canal de Suez. Asimismo, la navegación permite reducir en unos 10 días el tiempo de tránsito y cerca de 30% el consumo de combustible.

Desafíos para la comercialización

El gobierno de Corea del Sur mantiene como objetivo iniciar operaciones regulares por el Ártico hacia 2030, aunque todavía evalúa el número de buques y el tamaño de la flota necesarios para desarrollar servicios permanentes de carácter estacional.

Entre los principales obstáculos se encuentran los costos asociados a la navegación polar, incluidos seguros especializados, mantenimiento, personal y eventuales servicios de rompehielos. También se requiere asegurar volúmenes de carga suficientes para sostener servicios regulares en ambas direcciones.

A estos factores se suman las restricciones estacionales, los riesgos ambientales y las variables geopolíticas vinculadas a Rusia, cuya participación es relevante para permisos de tránsito y asistencia en gran parte de la Ruta Marítima del Norte.

Expertos del sector consideran que la Ruta Ártica difícilmente reemplazará en el corto plazo a las principales rutas vía Suez. Su desarrollo se plantea, por ahora, como una alternativa estratégica ante eventuales interrupciones de las cadenas de suministro.

La Korea Ocean Business Corporation advirtió que, si la convocatoria de subsidios vuelve a quedar sin postulantes en septiembre, los recursos disponibles podrían no utilizarse este año, lo que también podría afectar la asignación de presupuestos futuros para el programa.

Por MundoMaritimo