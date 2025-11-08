Cuando el mercado gira abruptamente, no solo se desmoronan las tarifas: también lo hacen los presupuestos, los pronósticos y, a veces, la credibilidad de los equipos. Xeneta advierte que la inestabilidad global ha puesto a prueba la fortaleza de los contratos marítimos, obligando a los departamentos de Adquisiciones, Finanzas y Legal a trabajar de forma más integrada para asegurar previsibilidad operativa y financiera.
El diagnóstico es claro: los equipos más avanzados ya están ajustando sus prácticas para equilibrar costo, riesgo y relaciones estratégicas antes del próximo shock. Y lo hacen entendiendo que “los contratos más resilientes no se construyen de manera aislada”, sino mediante la coordinación estrecha entre las tres áreas clave.
Recargos: la principal amenaza
En mercados golpeados por conflictos, desvíos forzados de rutas o interrupciones logísticas, los costos para las líneas navieras escalan rápidamente. El mecanismo más habitual para compensarlo son los recargos, que se han convertido en la principal amenaza para la estabilidad contractual.
Matthew Gore, socio de HFW, sintetiza cómo cambió el escenario: “Antes veíamos a líneas navieras firmar contratos con tarifas fijas y todo incluido, sin recargos adicionales durante la vigencia del contrato. Creo que esos días ya quedaron atrás.”
Hoy las líneas navieras buscan libertad para aplicar recargos con poca o ninguna anticipación, mientras gestionan la capacidad con cancelaciones de itinerarios, o roleos de carga. Para los propietarios de carga —especialmente aquellos con márgenes estrechos o modelos just-in-time— la incertidumbre es insostenible. Es un hecho cada vez menos frecuente que los propietarios de carga acceden a un contrato esperando saber cuánto pagarán y qué recibirán a cambio.
Claridad, ejecutabilidad y prevención
La certeza jurídica comienza por la claridad. Un contrato bien redactado no solo define obligaciones, sino que establece expectativas, protege el cumplimiento y evita disputas. Por ello, la recomendación de Xeneta es que el departamento de Adquisiciones involucre al Legal desde el inicio, evitando la falsa economía de firmar acuerdos sin blindaje jurídico.
Muchos contratos en el sector, de hecho, no son legalmente ejecutables, permitiendo que una de las partes se retire cuando cambia el mercado.
Gore lo confirma: “Hemos visto casos en que propietarios de carga han intentado hacer valer los términos frente a las líneas navieras. Estas inicialmente se resistieron, pero con un poco de presión adicional —y siempre que los términos contractuales existieran— las navieras tuvieron que retroceder y aceptar lo que establecía el contrato”.
Cuando el contrato sí es vinculante, el incumplimiento acarrea consecuencias claras: penalidades por no cumplir con volúmenes mínimos o, en ausencia de cláusulas, acciones legales. La sola amenaza de litigio suele bastar para corregir el rumbo.
Por qué los contratos se rompen —y cómo evitarlo
Según Xeneta, los contratos colapsan cuando dejan de servir a una de las partes y no contemplan mecanismos de flexibilidad. La tensión más recurrente es la brecha entre tarifas fijas y spot que puede dispararse o desplomarse. Si el mercado sube, las navieras prefieren el spot; si cae, los dueños de carga se sienten tentados a abandonar el contrato.
Contratos indexados
Xeneta destaca los contratos indexados, que permiten ajustar las tarifas según un índice acordado, permitiendo alinear el acuerdo con la realidad del mercado sin romperlo. Su éxito requiere definiciones claras: índices a utilizar, rutas marítimas cubiertos, frecuencia de ajuste, niveles mínimos de variación y posibles límites máximos y mínimos a los ajustes.
Eloisa Tovee, Senior Campaigns Manager de Xeneta, destaca su creciente adopción: “No esperamos que las compañías coloquen todos sus volúmenes en contratos indexados. Pero sí vemos a muchas explorarlos como una forma de manejar la inestabilidad y construir la flexibilidad que ambas partes necesitan”.
En un mercado donde la incertidumbre es la norma, blindar los contratos con claridad jurídica, mecanismos de ajuste y la coordinación interna adecuada puede marcar la diferencia entre resistir la volatilidad o quedar expuesto a ella.
Por MundoMaritimo
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.