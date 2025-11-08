Cuando el mercado gira abruptamente, no solo se desmoronan las tarifas: también lo hacen los presupuestos, los pronósticos y, a veces, la credibilidad de los equipos. Xeneta advierte que la inestabilidad global ha puesto a prueba la fortaleza de los contratos marítimos, obligando a los departamentos de Adquisiciones, Finanzas y Legal a trabajar de forma más integrada para asegurar previsibilidad operativa y financiera.

El diagnóstico es claro: los equipos más avanzados ya están ajustando sus prácticas para equilibrar costo, riesgo y relaciones estratégicas antes del próximo shock. Y lo hacen entendiendo que “los contratos más resilientes no se construyen de manera aislada”, sino mediante la coordinación estrecha entre las tres áreas clave.

Recargos: la principal amenaza

En mercados golpeados por conflictos, desvíos forzados de rutas o interrupciones logísticas, los costos para las líneas navieras escalan rápidamente. El mecanismo más habitual para compensarlo son los recargos, que se han convertido en la principal amenaza para la estabilidad contractual.

Matthew Gore, socio de HFW, sintetiza cómo cambió el escenario: “Antes veíamos a líneas navieras firmar contratos con tarifas fijas y todo incluido, sin recargos adicionales durante la vigencia del contrato. Creo que esos días ya quedaron atrás.”

Hoy las líneas navieras buscan libertad para aplicar recargos con poca o ninguna anticipación, mientras gestionan la capacidad con cancelaciones de itinerarios, o roleos de carga. Para los propietarios de carga —especialmente aquellos con márgenes estrechos o modelos just-in-time— la incertidumbre es insostenible. Es un hecho cada vez menos frecuente que los propietarios de carga acceden a un contrato esperando saber cuánto pagarán y qué recibirán a cambio.

Claridad, ejecutabilidad y prevención

La certeza jurídica comienza por la claridad. Un contrato bien redactado no solo define obligaciones, sino que establece expectativas, protege el cumplimiento y evita disputas. Por ello, la recomendación de Xeneta es que el departamento de Adquisiciones involucre al Legal desde el inicio, evitando la falsa economía de firmar acuerdos sin blindaje jurídico.

Muchos contratos en el sector, de hecho, no son legalmente ejecutables, permitiendo que una de las partes se retire cuando cambia el mercado.

Gore lo confirma: “Hemos visto casos en que propietarios de carga han intentado hacer valer los términos frente a las líneas navieras. Estas inicialmente se resistieron, pero con un poco de presión adicional —y siempre que los términos contractuales existieran— las navieras tuvieron que retroceder y aceptar lo que establecía el contrato”.

Cuando el contrato sí es vinculante, el incumplimiento acarrea consecuencias claras: penalidades por no cumplir con volúmenes mínimos o, en ausencia de cláusulas, acciones legales. La sola amenaza de litigio suele bastar para corregir el rumbo.

Por qué los contratos se rompen —y cómo evitarlo

Según Xeneta, los contratos colapsan cuando dejan de servir a una de las partes y no contemplan mecanismos de flexibilidad. La tensión más recurrente es la brecha entre tarifas fijas y spot que puede dispararse o desplomarse. Si el mercado sube, las navieras prefieren el spot; si cae, los dueños de carga se sienten tentados a abandonar el contrato.

Contratos indexados

Xeneta destaca los contratos indexados, que permiten ajustar las tarifas según un índice acordado, permitiendo alinear el acuerdo con la realidad del mercado sin romperlo. Su éxito requiere definiciones claras: índices a utilizar, rutas marítimas cubiertos, frecuencia de ajuste, niveles mínimos de variación y posibles límites máximos y mínimos a los ajustes.

Eloisa Tovee, Senior Campaigns Manager de Xeneta, destaca su creciente adopción: “No esperamos que las compañías coloquen todos sus volúmenes en contratos indexados. Pero sí vemos a muchas explorarlos como una forma de manejar la inestabilidad y construir la flexibilidad que ambas partes necesitan”.

En un mercado donde la incertidumbre es la norma, blindar los contratos con claridad jurídica, mecanismos de ajuste y la coordinación interna adecuada puede marcar la diferencia entre resistir la volatilidad o quedar expuesto a ella.

Por MundoMaritimo