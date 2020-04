Aurelio Fernández-Concheso, abogado y socio de Clyde & Co Venezuela, al referirse la forma en como la crisis del Covid-19 ha tensionado la realización de este tipo de acuerdos comerciales, indicó que "en realidad, la pandemia tiene efectos sobre casi todos los contratos en la industria marítima". Detalló al respecto que entre los afectados se encuentra en primer lugar, y más importante, "el contrato de enrolamiento, es decir, el contrato entre el armador y los trabajadores. En segundo lugar, como se ha visto, ha tenido un serio efecto sobre los contratos de pasaje en la industria de cruceros con viajes cancelados, estadías no proyectadas, etc. y tercero, en los contratos de transporte de bienes, con puertos cerrados y cancelaciones de toques (blank sailings en inglés o itinerarios en blanco), etc.".

Luego, explica el abogado, un área en la que quizás va a tener tanto o más efectos que en cualquier otra, son los contratos de fletamento, donde "muchos de los cuales- si no tienen la Cláusula de Enfermedades Contagiosas e Infecciosas- tendrán serios desequilibrios en su cumplimiento".

Agrega al listado "los contratos de financiamiento de buques; contratos de compra-venta, porque el buque no pudo ser entregado; contratos de construcción, etc.".

En cuanto a si se aprecia fortalezas en el actual esquema de contratos para enfrentar la crisis desatada por el coronavirus, Fernández-Concheso explica que en el 2015 para contrarrestar el SARS, BIMCO generó la denominada Cláusula de Enfermedades Contagiosas e Infecciosas pero limitada a contratos de fletamento a viaje y contratos de fletamento a tiempo. "Esta cláusula no fue creada especialmente para pandemias en otros contratos de la industria marítima", detalla, calificando este punto como la principal debilidad del actual esquema de contratos imperante en la industria.

Aclaró en todo caso que "hay muchas (cláusulas) que exoneran de cumplimiento en caso de 'fuerza mayor' (que en los países anglosajones debe estar expresamente prevista en el contrato en contraposición a lo que sucede en Latinoamérica que opera por virtud de la ley) y que mencionan a las epidemias como una de las categorías".

Sectores más afectados

De acuerdo con Fernández-Concheso, entre los sectores marítimos más expuestos a esta crisis, se encuentra en primer lugar el de los marinos. "Existen sobre 500.000 marinos en cualquier momento dado que están a bordo de más de 50.000 buques que navegan en el mundo y esta situación ha generado gran presión sobre ellos. Primero, la misma presión de permanecer todos juntos a bordo con riesgo de contagio. En segundo lugar, la necesidad de quedarse a bordo mucho más tiempo. Tercero, otros, que al no poder embarcar están de hecho, sin trabajo", describe.

Explica a demás que los marinos han sido y seguirán siendo claves en asegurar la continuidad del transporte marítimo que constituye, como se sabe, un segmento esencial en la cadena de suministros que comienza desde que un producto es cosechado o manufacturado hasta que llega a las manos del consumidor.

En segundo lugar, ubica "sin dudas" a la industria de cruceros, "la que paradójicamente era la más prospera hasta hace poco, y que ha sufrido un inmenso impacto y como bien se sabe se ha detenido por completo".

El abogado, también suma a este listado a "los puertos que han tenido que cerrar y en consecuencia han perdido ingresos"; otras industrias como las de suministros, que "dependen de una fluidez continúa en los procesos que implica la navegación en su forma ordinaria"; a los armadores "que se ven afectados por diversos efectos directos y colaterales. Directos por las demoras, la necesidad de desviarse, el incremento de costos laborales y colaterales, por la contracción del financiamiento, aumento de primas etc." y finalmente, pero no menos afectado el sector de seguros marítimos, "por el potencial de reclamos que la crisis puede generar".

Sin embargo, al mirar al futuro, el abogado señala que "creo que Covid-19 hará que casi todos y cada uno de los contratos de la industria tengan previsión expresa sobre la condición de pandemia como una que excluye de cumplimiento".

Y añade que pudiendo decirse que son las navieras, líneas de cruceros, astilleros, aseguradores etc., los que normalmente tienen preeminencia o ventaja en la en la redacción de contratos- por el solo hecho de su presencia continua en las distintas entidades de la industria- "no se puede descartar que esas cláusulas estén orientadas a proteger mejor estos intereses", afirma.

El abogado destaca que esta es una crisis con un alcance global significativo ha impactado de manera extensa la industria, pero "no solamente es la fuerza y profundidad del impacto sino su extensión, pues comprende todos los sectores en todos los países de la Tierra". No obstante, sostiene que "hay que hacer un reconocimiento, en primer lugar, a los trabajadores de la industria marítima, a los marinos y también a los de tierra, a los trabajadores portuarios y luego a los armadores que tendrán que resistir un impacto económico significativo de esta crisis y, finalmente, a los seguros, donde ocurrirá lo mismo", advirtió.

