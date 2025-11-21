En la noche del viernes 14 de noviembre, en el Salón Aysén del Hotel Mandarin Oriental, Contenedores Patagonia llevó a cabo el “Primer Encuentro Anual de Depósitos y Navieras de Chile”, una instancia inédita que reunió a ejecutivos y representantes de las principales compañías que operan en la cadena logística en Chile. La actividad contó con la participación de destacados actores del sector, entre ellos: Aduanas, Contopsa, CMA-CGM, Evergreen, Depósito D&C, HMM, Maersk, PIL, Triton, Seacube y Touax, posicionándose como un espacio de alto nivel para fortalecer relaciones estratégicas dentro de la industria.
En la compañía señalan que este Encuentro Anual se concibió como una contribución al networking estratégico del sector, brindando un espacio exclusivo donde los líderes y tomadores de decisiones pueden compartir un ambiente cercano y participativo. Además, la combinación de un formato relajado con intervenciones de entretenimiento permitió a los asistentes disfrutar la velada, interactuar con sus pares y fortalecer relaciones profesionales en un entorno más cercano y humano.
El gerente general de Contenedores Patagonia, Guillermo Celentano, abrió el encuentro en el que destacó el objetivo de generar un espacio de encuentro presencial que permitiese fortalecer los lazos entre quienes forman parte del sector logístico marítimo y de la industria de contenedores en Chile, más allá de las pantallas y la rutina diaria de trabajo.
“Surgió la idea de hacer este evento porque creo que todos nos conocemos, nos relacionamos durante todo el año, nos vemos por pantalla, sin embargo, no nos conocemos cara a cara. Quería agradecer a todos quienes participar. Esto suma porque también nos permite relacionamos más allá de la parte laboral. Creo que es bueno tener contacto humano con la gente con la que trabajamos. Todos pertenecemos al área logística y siempre estamos corriendo… por lo mismo, espero que este encuentro se repita y que cada vez sea más grande y que sigamos creciendo en el sector”, manifestó.
A través de este mensaje de colaboración y cercanía humana, Celentano reforzó la idea de que la industria crece cuando sus actores pueden compartir, relacionarse y generar vínculos de confianza. Del mismo modo, para Contenedores Patagonia, este tipo de espacios es clave, ya que permite proyectar un sector más unido y profesional, donde la relación directa entre empresas y actores estratégicos se convierte en un valor fundamental.
De esta forma, el primer Encuentro Anual de Depósitos y Navieras de Chile marca un precedente importante para el sector, ya que combina profesionalismo, cercanía humana y un ambiente exclusivo que promueve la interacción entre actores clave de la industria. Además, con esta primera edición, la compañía demuestra su compromiso con la construcción de relaciones sólidas y duraderas, aspecto clave para el desarrollo de un sector que evoluciona constantemente y donde la confianza entre los actores es un pilar esencial.
Contenedores Patagonia
La compañía, dedicada exclusivamente a la venta y arriendo de contenedores marítimos y soluciones modulares en Chile, trabaja estrechamente con líneas navieras y depósitos que actúan como socios estratégicos, adquiriendo equipos y ofreciéndolos posteriormente al mercado nacional. De esta manera, Contenedores Patagonia se ha consolidado como un referente en la disponibilidad de contenedores y soluciones modulares, brindando soporte confiable y de calidad a compañías e instituciones que requieren estas unidades claves para para las cadenas logísticas del país.
Desde la compañía resaltan que Chile presenta un mercado con características únicas dentro del ámbito logístico y de contenedores. Su geografía extensa, la importancia de sus puertos y la creciente demanda de soluciones modulares y de almacenamiento hacen que la industria requiera actores confiables que faciliten la disponibilidad y el uso de contenedores. En este contexto, Contenedores Patagonia ha logrado consolidarse como un socio estratégico referente al ofrecer soluciones que responden a las necesidades del mercado chileno de manera ágil y profesional.
En la compañía igualmente destacan que su labor ha sido ampliamente reconocida por líneas navieras, depósitos y distintos actores del sector, quienes dan cuenta de su seriedad, compromiso y cercanía, así como la capacidad de ofrecer productos y servicios confiables que contribuyen al fortalecimiento de la industria.
Proyecciones 2025 y 2026
Contenedores Patagonia mira hacia el cierre de 2025 con la intención de consolidar su presencia en todo Chile, ampliar su oferta de soluciones modulares y continuar reforzando sus relaciones estratégicas. De cara a 2026, la empresa proyecta un crecimiento sostenido y un posicionamiento aún más sólido como referente nacional en la venta y arriendo de contenedores y soluciones modulares, manteniendo siempre el foco en la calidad del servicio y la cercanía con clientes y colaboradores.
Por MundoMaritimo
MEDLOG Chile cumple 10 años desarrollándose como un operador relevante en depósitos de contenedores y logística a la carga
Prohibición en China para desguazar buques extranjeros beneficiará depósitos de reciclaje del sur de Asia
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.