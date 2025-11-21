En la noche del viernes 14 de noviembre, en el Salón Aysén del Hotel Mandarin Oriental, Contenedores Patagonia llevó a cabo el “Primer Encuentro Anual de Depósitos y Navieras de Chile”, una instancia inédita que reunió a ejecutivos y representantes de las principales compañías que operan en la cadena logística en Chile. La actividad contó con la participación de destacados actores del sector, entre ellos: Aduanas, Contopsa, CMA-CGM, Evergreen, Depósito D&C, HMM, Maersk, PIL, Triton, Seacube y Touax, posicionándose como un espacio de alto nivel para fortalecer relaciones estratégicas dentro de la industria.

En la compañía señalan que este Encuentro Anual se concibió como una contribución al networking estratégico del sector, brindando un espacio exclusivo donde los líderes y tomadores de decisiones pueden compartir un ambiente cercano y participativo. Además, la combinación de un formato relajado con intervenciones de entretenimiento permitió a los asistentes disfrutar la velada, interactuar con sus pares y fortalecer relaciones profesionales en un entorno más cercano y humano.

El gerente general de Contenedores Patagonia, Guillermo Celentano, abrió el encuentro en el que destacó el objetivo de generar un espacio de encuentro presencial que permitiese fortalecer los lazos entre quienes forman parte del sector logístico marítimo y de la industria de contenedores en Chile, más allá de las pantallas y la rutina diaria de trabajo.

“Surgió la idea de hacer este evento porque creo que todos nos conocemos, nos relacionamos durante todo el año, nos vemos por pantalla, sin embargo, no nos conocemos cara a cara. Quería agradecer a todos quienes participar. Esto suma porque también nos permite relacionamos más allá de la parte laboral. Creo que es bueno tener contacto humano con la gente con la que trabajamos. Todos pertenecemos al área logística y siempre estamos corriendo… por lo mismo, espero que este encuentro se repita y que cada vez sea más grande y que sigamos creciendo en el sector”, manifestó.

A través de este mensaje de colaboración y cercanía humana, Celentano reforzó la idea de que la industria crece cuando sus actores pueden compartir, relacionarse y generar vínculos de confianza. Del mismo modo, para Contenedores Patagonia, este tipo de espacios es clave, ya que permite proyectar un sector más unido y profesional, donde la relación directa entre empresas y actores estratégicos se convierte en un valor fundamental.

De esta forma, el primer Encuentro Anual de Depósitos y Navieras de Chile marca un precedente importante para el sector, ya que combina profesionalismo, cercanía humana y un ambiente exclusivo que promueve la interacción entre actores clave de la industria. Además, con esta primera edición, la compañía demuestra su compromiso con la construcción de relaciones sólidas y duraderas, aspecto clave para el desarrollo de un sector que evoluciona constantemente y donde la confianza entre los actores es un pilar esencial.

Contenedores Patagonia

La compañía, dedicada exclusivamente a la venta y arriendo de contenedores marítimos y soluciones modulares en Chile, trabaja estrechamente con líneas navieras y depósitos que actúan como socios estratégicos, adquiriendo equipos y ofreciéndolos posteriormente al mercado nacional. De esta manera, Contenedores Patagonia se ha consolidado como un referente en la disponibilidad de contenedores y soluciones modulares, brindando soporte confiable y de calidad a compañías e instituciones que requieren estas unidades claves para para las cadenas logísticas del país.

Desde la compañía resaltan que Chile presenta un mercado con características únicas dentro del ámbito logístico y de contenedores. Su geografía extensa, la importancia de sus puertos y la creciente demanda de soluciones modulares y de almacenamiento hacen que la industria requiera actores confiables que faciliten la disponibilidad y el uso de contenedores. En este contexto, Contenedores Patagonia ha logrado consolidarse como un socio estratégico referente al ofrecer soluciones que responden a las necesidades del mercado chileno de manera ágil y profesional.

En la compañía igualmente destacan que su labor ha sido ampliamente reconocida por líneas navieras, depósitos y distintos actores del sector, quienes dan cuenta de su seriedad, compromiso y cercanía, así como la capacidad de ofrecer productos y servicios confiables que contribuyen al fortalecimiento de la industria.

Proyecciones 2025 y 2026

Contenedores Patagonia mira hacia el cierre de 2025 con la intención de consolidar su presencia en todo Chile, ampliar su oferta de soluciones modulares y continuar reforzando sus relaciones estratégicas. De cara a 2026, la empresa proyecta un crecimiento sostenido y un posicionamiento aún más sólido como referente nacional en la venta y arriendo de contenedores y soluciones modulares, manteniendo siempre el foco en la calidad del servicio y la cercanía con clientes y colaboradores.

Por MundoMaritimo