El inicio de 2026 encuentra al transporte marítimo de contenedores con señales mixtas en materia de confiabilidad de itinerarios. Así lo expone Xeneta en su informe Schedule Reliability Scorecard – Year in Review, donde realiza una mirada macro al desempeño global durante 2025 y anticipa un análisis progresivo de los factores que siguen moldeando la regularidad de las recaladas del sector.

De acuerdo con el informe, si bien la confiabilidad global “se mantuvo firmemente por debajo de los niveles ideales durante los últimos 12 meses”, el mercado logró salir finalmente del territorio equivalente al período pandémico. En términos interanuales, la puntualidad mejoró un 13% respecto de 2024. Las recaladas a tiempo promediaron un 34% en 2025, frente al 30% con que cerró el año anterior.

Xeneta añade que, si se excluyen los resultados excepcionalmente débiles del primer trimestre, marcados por el tramo final de las alianzas 2M y THE Alliance, el promedio de 2025 asciende a 36%, lo que refleja “un aumento más significativo del 20% en las recaladas a tiempo respecto de 2024”.

Las mejoras también se reflejan al observar la inestabilidad mensual y los retrasos. Durante 2024, la confiabilidad mensual llegó a fluctuar hasta 18 puntos porcentuales, con una caída desde el 34% en marzo a 28% en abril, y un promedio de variación mensual de 2,5 puntos porcentuales. Ese año, el techo fue de 34%, mientras que los mínimos descendieron hasta 26% en agosto. En paralelo, los retrasos mensuales promedio alcanzaron –4,5 días y “superaron consistentemente los –5,0 días entre agosto y diciembre”.

Impacto del ajuste de las redes globales

El arranque de 2025, sin embargo, no estuvo exento de dificultades. La recalibración de las grandes redes globales provocó un primer trimestre inestable, con un promedio de 30% de recaladas a tiempo y retrasos de –5,3 días. La situación comenzó a revertirse en el segundo trimestre, cuando la puntualidad subió rápidamente hasta 36% y los retrasos se redujeron en 1,7 días, “debido en no poca medida a una promesa cumplida por Gemini Cooperation”, según destaca Xeneta.

El retroceso más marcado del año se produjo hacia el final del ejercicio, con una caída mensual de 8,6% en las llegadas a tiempo entre noviembre (35%) y diciembre (32%). Aun así, Xeneta subraya que este deterioro fue más moderado que las oscilaciones mensuales registradas en 2024. Excluyendo nuevamente el primer trimestre como un valor atípico, los retrasos mensuales promedio de 2025 se ubicaron en –3,7 días, un desempeño más favorable.

Señal de alerta

Pese a las mejoras interanuales, Xeneta advierte sobre una señal de alerta: desde octubre se observa una disminución acumulada de 13% en las recaladas a tiempo, lo que abre la interrogante sobre el inicio de 2026. En ese contexto, el análisis plantea si el mercado logrará acercarse al promedio de 44% registrado en 2023 o si, por el contrario, volverá a niveles tan bajos como el 25% observados en 2022.

El informe enmarca estos resultados en un entorno de elevada incertidumbre. Xeneta recuerda que 2025 estuvo atravesado por factores como “los intermitentes ceses al fuego entre Israel y los hutíes, las guerras arancelarias impulsadas por Trump, las paralizaciones laborales en Europa, la congestión extrema y los desastres vinculados al cambio climático”. No obstante, resalta que, pese a no ser un año excepcional en términos de disrupciones, sí destacó por la aparición de “factores positivos que hicieron posible revertir el ominoso deterioro de 2024”.

