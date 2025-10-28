La colaboración intersectorial se posicionó como el eje central de la WISTA International Conference & AGM 2025, celebrada en Barcelona entre el 22 y 24 de octubre, donde más de 400 profesionales y líderes de la industria marítima, portuaria y logística coincidieron en que solo la acción conjunta permitirá alcanzar los objetivos globales en materia de sostenibilidad, equidad de género y descarbonización.

El evento, el más grande en los más de 50 años de historia de la asociación, fue inaugurado por la presidenta de WISTA International, Elpi Petraki, quien subrayó que el compromiso colectivo ha sido la mayor fortaleza del gremio para impulsar la igualdad de género en la industria marítima.

“La colaboración siempre ha sido la mayor fuerza del sector marítimo. Une a personas de todos los rincones del mundo, de distintas culturas y disciplinas. Cuando reunimos perspectivas diversas, no solo resolvemos problemas, sino que creamos nuevas posibilidades. Ahí comienza la innovación”, destacó Petraki.

Inspirándose en los recientes ganadores del Premio Nobel de Economía, Petraki enfatizó que los procesos de cambio y disrupción pueden ser catalizadores de renovación y crecimiento a largo plazo para la industria.

Compromiso institucional con la igualdad y la innovación

El encuentro, apoyado por el Puerto de Barcelona y diversas autoridades del transporte nacional y regional, contó con la participación de su presidente, José Alberto Carbonell, quien reafirmó el compromiso del puerto con la equidad de género y la innovación.

“El sector debe seguir el ejemplo de WISTA: desafiar el statu quo, innovar y avanzar con determinación incluso en los contextos más difíciles”, afirmó.

En la misma línea, el Secretario de Estado de Transporte Marítimo y Aéreo de España, Benito Núñez Quintanilla, destacó el apoyo del Gobierno español a WISTA International, subrayando que la igualdad no solo es un principio fundamental, sino también una condición esencial para el éxito del sector. Asimismo, reafirmó el compromiso del país con la descarbonización total del transporte marítimo como parte del sistema global de comercio.

Por su parte, Manel Nadal, secretario de Movilidad e Infraestructuras del Gobierno de Cataluña, destacó el papel estratégico del sector marítimo y logístico catalán, que concentra más de 24.000 empresas y constituye un pilar de la economía regional.

La presidenta de WISTA España, Rosana Velasco, resaltó la relevancia de este encuentro como un punto de inflexión para que los líderes del sector energético, marítimo y comercial impulsen acciones concretas y colaborativas hacia un futuro sostenible.

Debate global sobre energía, comercio y sostenibilidad

Bajo el lema “Powering the Future of Shipping & Trade: Global Energy in Challenging Times”, la conferencia abordó los desafíos actuales del comercio internacional y la transformación del transporte marítimo. Uno de los momentos más destacados fue el panel sobre descarbonización, encabezado por el Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, quien presentó los resultados de la última sesión extraordinaria del MEPC y las próximas etapas del proceso regulatorio.

Otros paneles profundizaron en temas como la energía en tierra (shore power), las llamadas a puerto just-in-time, el impacto de las tensiones geopolíticas y las nuevas barreras comerciales, además de la digitalización de las cadenas logísticas.

Un diálogo exclusivo entre Arsenio Domínguez y Dorothea Ioannou, CEO de The American P&I Club, ofreció una mirada profunda sobre los factores humanos, la regulación y los retos de la industria. La conversación abarcó desde la criminalización de los marinos y la protección de los derechos humanos, hasta la igualdad de género, la seguridad y el papel del Tratado sobre la Biodiversidad en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ).

Nuevos capítulos y una nueva identidad global

Previo a la conferencia, WISTA International celebró su Asamblea General Anual, donde se designó a Mariella Collazzi como nueva tesorera del Comité Ejecutivo, tras la salida de Connie Roozen luego de siete años de servicio. Durante el encuentro se anunció la incorporación de tres nuevas asociaciones nacionales —Croacia, Kenia y Malta— y el relanzamiento de WISTA Japón.

En el marco de esta renovación, la organización presentó además su nueva identidad visual y logotipo, símbolo del alcance global, la unidad y el impulso hacia el futuro de las mujeres en los sectores marítimo, comercial y logístico.

Con una convocatoria récord y un mensaje unificado, la WISTA International Conference 2025 reafirmó que el futuro del transporte marítimo sostenible dependerá, más que nunca, de la colaboración global y la igualdad de oportunidades.

Por MundoMaritimo