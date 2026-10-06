Las disrupciones registradas en el Estrecho de Ormuz están llevando a los compradores de gas natural licuado (GNL) a revisar sus estrategias de abastecimiento, con un creciente énfasis en la diversificación de proveedores, la flexibilidad contractual y las inversiones destinadas a reforzar la resiliencia. Así lo revela la más reciente “LNG Buyers Pulse Survey” de McKinsey realizada a 30 compradores de 14 países que, en conjunto, representan mercados equivalentes a cerca del 80% del mercado mundial de GNL.
En detalle, alrededor del 80% de los encuestados espera algún cambio en su estrategia de adquisición de GNL como consecuencia de las disrupciones. Aproximadamente la mitad anticipa ajustes incrementales y la otra mitad modificaciones de carácter estructural.
El impacto esperado es mayor entre los compradores asiáticos que entre sus pares europeos. Según uno de los participantes citado por McKinsey, el mercado está experimentando “un cambio desde la minimización de costos hacia priorizar la seguridad del suministro”.
La diversificación aparece como la principal respuesta. Un 93% de los participantes planea aumentar el número de proveedores y ampliar geográficamente sus fuentes de suministro durante los próximos dos a tres años. Todos los encuestados de China y otros mercados asiáticos contemplan esta alternativa, al igual que el 80% de los participantes de Europa, Japón y Corea.
Contratos y fuerza mayor
La volatilidad también está llevando a revisar las condiciones contractuales. Un 52% de los compradores espera reforzar las protecciones incorporadas en sus contratos durante los próximos dos a tres años. Las cláusulas de fuerza mayor encabezan las prioridades, seguidas por las condiciones de entrega, flexibilidad de volúmenes y mecanismos de fijación de precios.
A ello se suman medidas destinadas a disminuir la exposición frente a interrupciones físicas del suministro. El 66% de los encuestados señala que compañías similares a las suyas están aumentando sus inversiones en resiliencia.
Entre las principales alternativas aparecen infraestructura de almacenamiento, mencionada por el 30%; inversiones relacionadas con transporte marítimo, por el 19%; participación en proyectos upstream, por el 17%; unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU), por el 15%; y nueva capacidad de regasificación, por el 13%.
¿Qué ocurre con América Latina?
La encuesta no incorpora una muestra específica de compradores latinoamericanos: considera China, Europa, Japón y Corea, Asia del Sur y Sudeste Asiático, además de traders sin adscripción a un país determinado.
Sin embargo, los cambios identificados por McKinsey pueden adquirir relevancia para América Latina desde el lado de la oferta. En un análisis publicado este año sobre Vaca Muerta, la consultora destacó que Argentina podría posicionarse como un nuevo participante del mercado mundial de GNL, apoyado precisamente en atributos que están adquiriendo mayor importancia entre los compradores: flexibilidad, confiabilidad y posibilidades de asociación en inversiones.
La ubicación argentina próxima a las rutas comerciales del Atlántico también podría adquirir mayor relevancia en un escenario en que los compradores buscan diversificar su exposición frente a regiones sometidas a mayores riesgos geopolíticos.
Capacidades todavía por reforzar
La transformación de las estrategias comerciales plantea, además, desafíos internos. Solo el 28% de los participantes considera que sus capacidades de trading son completamente suficientes para enfrentar el actual nivel de volatilidad, mientras que apenas el 25% expresa la misma confianza respecto de sus capacidades de gestión de riesgos.
En conclusión, para McKinsey, esto muestra que la diversificación del abastecimiento y las modificaciones contractuales deberán ir acompañadas por mayores capacidades comerciales y de gestión para enfrentar un mercado de GNL progresivamente expuesto a disrupciones y volatilidad.
Por MundoMaritimo
Argentina surge como proveedor alternativo de GLP para India ante disrupciones en Medio Oriente
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