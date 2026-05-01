El transporte marítimo de gas natural licuado (GNL) atraviesa una fase de alta fragilidad tras la disrupción registrada en el estrecho de Ormuz, que ha transformado un problema inicial de oferta en una crisis más amplia de tránsito físico. De acuerdo con un reporte de AXSMarine, lo que comenzó en marzo de 2026 como un shock derivado de daños a infraestructura en Qatar, evolucionó en abril hacia una interrupción significativa en la capacidad de movilizar cargamentos a través de uno de los principales corredores energéticos del mundo.

“El desafío más agudo ahora es la capacidad de movilizar físicamente los cargamentos a través del estrecho de Ormuz”, señala el informe, dando cuenta de un cambio estructural en la naturaleza de la crisis. Si bien la reducción de producción sigue presente, el foco se ha desplazado hacia las limitaciones logísticas que afectan directamente al transporte marítimo.

Según datos citados de la Agencia Internacional de Energía (IEA), las disrupciones han reducido los flujos de GNL en torno a “~2 bcm por semana (≈10 Bcf/d equivalente)”, aunque esta cifra responde más a restricciones regionales de exportación que a una pérdida total de suministro global.

Los datos operativos refuerzan este diagnóstico. Las exportaciones desde el Golfo Pérsico han caído a niveles inusualmente bajos, reflejando una alteración severa en los flujos comerciales habituales. En paralelo, la información de monitoreo de buques muestra señales de creciente opacidad: “una proporción creciente de buques parece tener los sistemas AIS apagados o potencialmente manipulados”, advierte AXSMarine.

Más aún, la disrupción en el tránsito marítimo ha alcanzado niveles críticos: “Solo un buque de GNL en tránsito fue visible en los datos AIS disponibles durante el período de escalada”, indica el reporte, evidenciando una virtual paralización del paso por el estrecho en momentos clave.

Daños a la infraestructura en Qatar

Aproximadamente “el 17% de la capacidad de exportación de GNL del país ha sido afectada” tras daños en instalaciones de licuefacción en Ras Laffan. Las estimaciones apuntan a plazos de reparación de entre tres y cinco años, con pérdidas anuales potenciales cercanas a los US$20.000 millones.

En este contexto, QatarEnergy ha declarado fuerza mayor en parte de sus contratos de suministro de largo plazo. A nivel más amplio, proyecciones del sector indican que “una recuperación completa del mercado global del gas podría tardar entre seis meses y un año bajo condiciones geopolíticas estables”, aunque esto sigue sujeto a alta incertidumbre.

UU. emerge como proveedor de equilibrio

Con una capacidad de exportación cercana a 18,3 Bcf/d, el país está absorbiendo parte importante de la demanda desplazada. “Los compradores han recurrido crecientemente a fuentes alternativas”, señala el informe, anticipando además mayores tasas de utilización en terminales estadounidenses durante 2026.

Regiones afectadas

Asia es la región más afectada por esta disrupción. Las importaciones de GNL de China en abril habrían caído a su nivel más bajo desde 2018, mientras que los envíos desde Qatar se redujeron drásticamente “desde más de 6 millones de toneladas mensuales a aproximadamente 0,8 millones”. En respuesta, actores chinos han reorientado cargamentos hacia mercados spot regionales a precios elevados.

En tanto, Pakistán podría no recibir cargamentos durante el mes, con envíos varados en el Golfo Pérsico, mientras Bangladesh ha logrado sostener importaciones a un mayor costo. Singapur, en tanto, ha asegurado suministro alternativo desde Australia y Mozambique. Japón enfrenta riesgos en su capacidad de generación eléctrica de cara al verano septentrional, y varias economías del sudeste asiático han incrementado el uso de carbón como sustituto temporal.

Europa, aunque menos expuesta directamente, comienza a sentir presiones indirectas. El aumento de la demanda asiática por GNL del Atlántico y de Estados Unidos intensifica la competencia por suministros. Si bien, autoridades europeas descartan riesgos inmediatos de abastecimiento, los niveles de almacenamiento —en torno a 28-30% al inicio de la temporada de recarga— reducen el margen de maniobra ante una eventual prolongación de la crisis.

En este contexto, el reporte advierte que el sistema global de GNL se vuelve “más frágil”, con flujos altamente sensibles a la evolución geopolítica. La falta de avances sustantivos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mantiene la incertidumbre sobre el Estrecho de Ormuz, un factor clave para la estabilidad del transporte marítimo en el corto plazo.

Por MundoMaritimo