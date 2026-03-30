El sistema logístico global enfrenta una nueva fase de disrupción que vuelve a tensionar contratos, costos y decisiones operativas. Tras un periodo de relativa estabilización —marcado por tarifas a la baja y la adaptación de las cadenas de suministro a desvíos por el Cabo de Buena Esperanza—, el bloqueo simultáneo del Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz ha generado un shock de segunda magnitud. De acuerdo con Xeneta, este escenario “impacta tanto la flexibilidad de las rutas como la logística de abastecimiento de combustible”, provocando un desacople entre contratos firmados y la realidad operativa.
Cambio de escenario
Durante 2025, la industria marítima ya había internalizado mayores costos y complejidad operativa. Sin embargo, la nueva crisis introduce un factor distinto: no solo se alteran las rutas, sino también la disponibilidad de combustible marino en puntos clave.
Según advierte Xeneta, “no se trata únicamente de un problema de precios, sino de un sistema bajo presión operativa”, donde incluso se han registrado operaciones de bunkering entre buques en alta mar para asegurar recaladas.
En este contexto, las líneas navieras han comenzado a aplicar recargos de emergencia, especialmente vinculados al costo del bunker. No obstante, la consultora subraya que estas medidas no siempre reflejan el impacto real en todas las rutas. “Si la restricción es operativa y localizada, el impacto no debería ser uniforme en todos los tránsitos”, sostiene Xeneta, alertando sobre el riesgo que corren los propietarios de carga de aceptar recargos desproporcionados sin un análisis detallado.
Costos bajo presión
La consecuencia inmediata ha sido el retorno a un modo reactivo por parte de los equipos de procurement, justo cuando muchos contratos estaban cerrándose para 2026.
El problema, indica Xeneta, es que “los recargos llegan más rápido de lo que pueden ser validados”, mientras las compañías propietarias de carga deben justificar incrementos imprevistos ante sus áreas financieras. En ese escenario, la falta de visibilidad se traduce en mayores costos. “Los equipos que no cuentan con datos terminan aceptando condiciones por urgencia, lo que debilita la transparencia en la recuperación de costos”, explica la firma.
Claves para gestionar la crisis
Frente a este entorno, Xeneta identifica tres principios esenciales para enfrentar la crisis:
A nivel operativo, la consultora recomienda a los propietarios de carga monitorear de forma constante las principales rutas comerciales, comparar tarifas contractuales con referencias de mercado y analizar en detalle cada nuevo recargo aplicado por las líneas navieras.
En particular, enfatiza la necesidad de diferenciar entre aumentos justificados por presión real del mercado y aquellos que responden a estrategias comerciales. “Los datos son lo que separa la recuperación legítima de costos de la fijación oportunista de tarifas y recargos”, afirma Xeneta.
Asimismo, cobra relevancia evaluar el desempeño de los propietarios de la carga —más allá de la tarifa— considerando confiabilidad, tiempos de tránsito y cancelaciones, factores que tienden a divergir significativamente en escenarios de disrupción.
Hacia contratos más flexibles
Más allá de la contingencia, la crisis vuelve a poner en cuestión la efectividad de los contratos de tarifa fija anual o de largo plazo. Según Xeneta, estos acuerdos pueden perder validez práctica cuando el mercado cambia abruptamente, quedando desconectados de la realidad.
Como alternativa, la Xeneta plantea avanzar hacia contratos indexados (es decir asociados a índices de tarifas), que se ajusten a las condiciones del mercado y permitan una mayor alineación entre tarifas y contexto operativo, reduciendo la volatilidad financiera.
En definitiva, la disrupción actual confirma que el control no depende de predecir el mercado, sino de contar con visibilidad y capacidad de reacción. Como resume Xeneta, “no se trata de eliminar la volatilidad, sino de evitar negociar a ciegas en medio de ella”.
Por MundoMaritimo
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