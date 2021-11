Cada actor de la cadena de suministro ha tenido que adaptarse a la pandemia de una manera que sea segura para los trabajadores y, a la vez, cumpla con los horarios de operación. El Canal de Panamá no ha sido la excepción, teniendo importantes cambios para ajustar el distanciamiento social mientras se mantenían las operaciones de la manera más fluida posible durante el desafío global más grande que la cadena logística mundial haya enfrentado jamás. "En mayo de 2020 enviamos a casa a todos los trabajadores no relacionados con el tránsito y establecimos un sistema de turnos para que los trabajadores estuvieran seguros. Desde junio de 2021 que contamos con cerca del 80% de la fuerza laboral del Canal completamente vacunada y ya están de regreso de manera presencial, sin embargo aún contamos con alrededor de 900 empleados administrativos que están realizando funciones de manera remota, lo que ha presentado algunos desafíos en términos de recursos móviles. No todos tienen un computador portátil y eso nos ha hecho revisitar nuestras políticas y hacernos más móviles, lo que nos da la flexibilidad para reaccionar más rápido e implementar un exitoso modelo de trabajo híbrido hacia el futuro. Por ahora, esperamos tener a todos de regreso en la oficina en enero de 2022", dice la Subadministradora y COO del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, durante una entrevista exclusiva con Mateo Wiegold, Content Producer TOC Events Worldwide, en el marco de la conferencia TOC Connect #Global 2021.

Cambios para major

Abrazar los cambios es lo que suaviza la transición hacia la nueva manera de hacer las cosas. Luego de modificar 800 instalaciones dentro del Canal para realizar el trabajo de manera segura, flexibilizar los horarios, vacunar a la fuerza de trabajo, y diseñar un modelo de trabajo híbrido, la vía acuática más importante de las Américas se está preparando para el futuro. "Estamos haciendo muchas cosas. Primero, estamos entrenando a nuestros trabajadores en la transformación digital, y creo que el COVID ha ayudado en acelerar estos cambios", agrega la ejecutiva, quien destacó la utilización de un nuevo centro de control en el lado Pacífico, que consiste en un tablero interactivo para desplegar en ambas costas. "Con este sistema hay una mayor y mejor visibilidad, lo cual permite un uso más eficiente de los recursos. Esto nos ayuda con la colaboración, mayor reacción e integración de las personas de ver la operación como un todo", enfatiza Espino de Marotta.

Debut de la data

Con la adaptación de la pandemia, la transformación digital y la mirada integral hacia las operaciones llega una nueva perspectiva para los negocios. Un ejemplo de esta mentalidad de cambio es la tarifa de agua fresca. "Para la tarifa de agua fresca tenemos un tablero, y nuestros clientes pueden ver el nivel de agua y proyectar para conocer el porcentaje de sobrecargo que tendrán que pagar. Esto permite a nuestros clientes a saber qué esperar", explica la Subadministradora del Canal de Panamá.

Otra aplicación digital que está utilizando el Canal es el uso de big data. "Mientras más sabemos de las necesidades de nuestros clientes, mejor podemos ofrecerles soluciones. Con la big data queremos mirar no solo a las navieras, sino que también a la fuente y ofrecerles soluciones a medida para ellos", agrega, destacando que la big data también permite flexibilidad con la reserva de las esclusas al proveer de visibilidad de disponibilidad. "Estas cosas nos permiten ofrecer nuevos productos, que quizás no estaban en el radar o no teníamos suficiente información para ofrecerlos y tomar mejores decisiones".

Inversión en infraestructura

Pero no todos los avances están relacionados con la digitalización. Infraestructura y equipamiento también son una parte clave del desarrollo hacia el futuro, y el Canal tiene grandes planes para satisfacer las necesidades de las proyecciones de tránsito. "Definitivamente necesitamos más agua, así que nuestro principal proyecto ahora es aumentar el almacenamiento/cantidad de agua para las piscinas. Dependemos de la lluvia y actualmente estamos viendo cambios en los patrones de lluvia, lo que ha presentado desafíos de almacenaje. Estamos trabajando en un diseño conceptual para una licitación que saldrá en unos 24 meses".

En otras inversiones, el Canal de Panamá está viendo nuevas tecnologías y desarrollos para renovar las esclusas originales, como las locomotoras y modernizar las vías, sistema de guardabarros flotante en las nuevas esclusas Panamax, también están viendo la compra de 10 nuevos remolcadores híbridos -parte de la política de carbono neutralidad al 2030 del Canal- nuevos vehículos eléctricos, energía solar para alejarse de los combustibles fósiles y 2 plantas hidrogeneradoras que suministran energía para el autoabastecimiento de las instalaciones.

Carbono neutralidad

2030 es el año para descarbonizar las operaciones en el Canal y la energía solar es la escogida. "Queremos reducir nuestra huella en un 33% consolidando nuestras instalaciones repartidas en más de 80 kilómetros, lo que nos permitirá contar con menos movilización entre estaciones y además tendremos edificios verdes. Queremos aumentar nuestros esfuerzos de reforestación también", agrega destacando además la iniciativa de incentivo para los clientes a reducir su huella de carbono. "Ofrecemos a nuestros clientes un premio de conexión verde, que básicamente indica que el cliente está ayudando a reducir las emisiones de CO2 y también tenemos un ránking ambiental Premium, que entrega 10% puntos adicionales a los clientes que cumplen con ciertos requerimientos, para acceder a mejores reservas".

