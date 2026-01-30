La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC, por sus siglas en inglés) concluyó un procedimiento de cumplimiento contra MSC, mediante el cual impuso sanciones civiles por un total de US$22,67 millones, tras constatar tres tipos de infracciones a la Shipping Act. La investigación y el proceso fueron conducidos por la Oficina de Cumplimiento, Investigaciones y Fiscalización (BEIC) del organismo regulador.
De acuerdo con la resolución del caso, una de las infracciones se produjo entre 2018 y 2020, cuando MSC facturó cargos por detención y demurrage a agentes de aduana identificados como “partes notificadas” en los conocimientos de embarque, pese a que estos no participaban en al movilización de la carga. La FMC confirmó el criterio del juez administrativo al determinar que el uso de la denominada cláusla del comerciante (merchant clause) constituyó una práctica contraria a lo establecido en la sección 41102(c) del título 46 del Código de Estados Unidos. Por este concepto, se aplicaron multas por US$65.000.
Inclumplimiento de publicaciones tarifarias
El procedimiento también abordó incumplimientos vinculados a la publicación de tarifas. La investigación determinó que, entre 2021 y comienzos de 2023, MSC no incluyó en su tarifa publicada la descripción de los cargos aplicables a contenedores reefers no operativos (non-operating reefers, NORs)- que mantienen su unidad refrigerante apagada-, en infracción a la sección 40501. La Comisión ratificó la existencia de la falta y ajustó el alcance de la conducta dolosa a partir de marzo de 2022, cuando la naviera informó que modificaría su tarifa. Las sanciones por este apartado ascendieron a US$9,46 millones.
Finalmente, la FMC concluyó que MSC incurrió en sobrecargos pordetención y demurrage asociados al uso de contenedores NOR durante el 2021. La Comisión revirtió la decisión inicial que atribuía los cobros a errores del sistema de facturación y determinó que aproximadamente el 23% de las facturas emitidas ese año presentaron sobrecargos, configurando una práctica considerada irrazonable bajo la sección 41102(c). Por estas infracciones se impuso una multa de US$5.000 por cada violación, totalizando US$13,145 millones.
El monto total de las sanciones asciende a US$22,67 millones. La FMC precisó que los recursos provenientes de estas multas no ingresan al organismo, sino que son transferidos directamente al Fondo General del Tesoro de Estados Unidos.
Por MundoMaritimo
