Un año después de que Cosco Group iniciara el proceso de desprenderse del Terminal de Contenedores de Long Beach (LBCT, por su sigla en inglés) propiedad de OOIL, en el puerto de California, la venta fue finalmente aprobada por la Junta Directiva de la Comisión del Puerto de Long Beach, según reporta el último boletín de Alphaliner al que MundoMarítimo accede en exclusiva.

En una reunión efectuada recientemente, los integrantes de la entidad aprobaron unánimemente la venta de la terminal de Orient Overseas International Line (OOIL) al fondo de inversión Macquarie Infrastructure Partners.

Se debe recordar que Cosco se vio obligada a iniciar la venta de LBCT, hasta ahora propiedad de OOIL, para obtener la aprobación regulatoria y así poder adquirir OOIL, incluyendo su portafolio de terminales y, lo que es más importante, su naviera OOCL (Orient Overseas Cointainer Lines).

Cosco-OOIL anunció el 30 de abril que había llegado a un acuerdo para disponer de la LBCT por un precio de US$1.780 millones.

OOCL obtuvo la concesión de la terminal de contenedores Pier F de Long Beach por 30 años y se comprometió la revisión del contrato para extender su operación 40 años, por un valor de US$4.600 millones en 2012. Tras el arreglo, OOCL acordó expandir el Muelle F, fusionarlo con el Muelle E vacante (anteriormente denominado California United Terminal), y re-desarrollar los dos sitios en el nuevo LBCT, terminal de contenedores altamente automatizada y preparada para atender buques ULCS.

Los primeros muelles de la LBCT rediseñada entraron en funcionamiento en 2016 y desde entonces se ha expandido aún más.

Macquarie Infrastructure Partners, los compradores de LBCT, gestionan un importante portafolio de terminales marítimas. Sin embargo, muy recientemente el fondo vendió una de sus terminales más exitosas, el DCT en Gdansk, en Polonia, al consorcio integrado por el operador de terminales de Singapur, PSA; el Fondo Polaco de Desarrollo y el IFM Global Infrastructure Fund.

Recaladas aseguradas

La venta de LBCT contiene una disposición bajo la cual OOCL, el usuario principal de la terminal, sigue recalando con sus principales servicios de la ruta Transpacífico, garantizando un volumen mínimo.

Cabe señalar que Cosco, además de la LBCT que adquirió con la compra de OOIL y de la que ahora se desprende, también controla la cercana Terminal de Contenedores West Basin Container Terminal (WBCT) en Los Ángeles. Esta terminal pertenecía a la compañía China Shipping y fue utilizado principalmente por CSCL, naviera que se fusionó con Cosco shipping en 2016.

WBCT es una empresa conjunta de Cosco Group, Yang Ming Marine y del operador de terminales basado en New Jersey, Ports America. WBCT fue parte de la fusión en 2016, pero no jugó ningún papel en la más reciente adquisición de OOIL por parte de Cosco, por lo que las autoridades no presentaron objeciones contra Cosco Group que sigue formando parte de dicha instalación.

