El Gobierno de Colombia presentó una propuesta de decreto para actualizar el régimen de concesiones portuarias, con cambios en las condiciones para ejecutar inversiones, desarrollar infraestructura y gestionar los contratos de los terminales marítimos y fluviales. La iniciativa contempla mecanismos para reconocer inversiones que no alcancen a recuperarse antes del vencimiento de una concesión, además de medidas relacionadas con conectividad, sostenibilidad y acceso a información del sector.

Según el comunicado del Ministerio de Transporte, uno de los principales aspectos de la propuesta es la posibilidad de que los concesionarios presenten inversiones estratégicas cuando resten cinco años o menos para finalizar sus contratos.

En esos casos, si las obras requieren un plazo de recuperación superior al tiempo restante de la concesión, los proyectos podrán someterse a evaluación de la autoridad competente. De recibir aprobación, se podrá reconocer el valor residual de las inversiones no recuperadas, conforme a la regulación aplicable.

El mecanismo busca establecer condiciones para continuar ejecutando proyectos de infraestructura portuaria durante los últimos años de una concesión. La presentación de una iniciativa no implicará su aprobación automática.

Conectividad y registro de concesiones

La propuesta también contempla inversiones relacionadas con la conexión de los puertos a las redes terrestres, ferroviarias, marítimas y fluviales, con el propósito de integrar las operaciones portuarias con el transporte de carga hacia y desde el interior del país.

Otro cambio previsto es la creación de un registro único de concesiones portuarias, que reunirá información sobre puertos, muelles y embarcaderos y permitirá hacer seguimiento a los procedimientos asociados a sus concesiones.

La herramienta estará orientada a centralizar información, mejorar la trazabilidad de los trámites, facilitar la consulta de antecedentes públicos y apoyar la coordinación entre las entidades responsables de la gestión portuaria.

Inversiones ambientales y modernización de terminales

Los planes de inversión podrán incorporar iniciativas de electrificación de muelles, eficiencia energética, fuentes no convencionales de energía, combustibles marítimos de menores emisiones, economía circular y protección de la biodiversidad.

Estas inversiones tendrán carácter adicional y no reemplazarán las obligaciones ambientales que deben cumplir los concesionarios.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó que la actualización del régimen considera cuatro objetivos: estimular las inversiones, fortalecer la competitividad, promover la sostenibilidad y mejorar la transparencia.

Desde el sector portuario, Manuel Buitrago, presidente de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, señaló que las disposiciones permitirían dar continuidad a las inversiones mediante condiciones de mayor seguridad jurídica.

La iniciativa, presentada en Cartagena el 9 de octubre de 2026, plantea estos cambios como parte de la actualización del régimen portuario colombiano. Su alcance y entrada en vigor quedarán sujetos a lo establecido en el decreto definitivo y a su publicación en el Diario Oficial.

Por MundoMaritimo