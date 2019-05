Tras la validación de la firma auditora independiente Gestión y Auditoría Especializada S.A.S., la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) publicó la lista definitiva de inversionistas que se encuentran habilitados para competir por las 20 áreas para exploración y producción de hidrocarburos que se dieron a conocer el pasado 21 de febrero, durante el lanzamiento del nuevo Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), para el primer corte de 2019.

Entre las compañías habilitadas se encuentran operadoras de reconocida trayectoria en Colombia y en el mundo: CNE Oil and Gas S.A.S, Frontera Energy Colombia Corp., Ecopetrol S.A., Parex Resourcs Ltd,, Geoproduction Oil and Gas GMBH, Occidental Andina LLC, Occidental de Colombia LLC, Gran Tierra Energy Colombia LLC, Cepsa Colombia LLC, Geopark Colombia S.A.S., Occidental Condor S.A.S., Aspect Holdings LLC, Ecopetrol Costa Afuera S.A.S., Hocol S.A., Amerisur Exploración Colombia Limited, Mansarovar Energy Colombia Ltd, Unión Temporal La Luna Captiva, Hupecol Oriente Colombian Holdings LLC, ONGC Videsh Ltd. Y Colombia Energy Development Co.

A su vez se destaca la presencia de dos actores nuevos que incursionan en el mercado de Colombia, con casa matriz en Estados Unidos. Desde la ANH indicaron que estas últimas corresponden a las compañías Noble Energy y Hunt Overseas, empresas que han manifestado su interés en ingresar al mercado colombiano gracias a las oportunidades de inversión que ofrece el gobierno del presidente Iván Duque.

Próximos pasos

El estudio de auditoría evaluó cinco aspectos de los interesados, para efectos de conformar la lista final de elegibles. Las áreas de estudio fueron: legal, financiera, técnica, ambiental y responsabilidad social.

Concluida esta etapa, las compañías seleccionadas podrán participar en el proceso de licitación por las 20 áreas que fueron inicialmente ofrecidas. Este proceso, comenzará el próximo 4 de junio, cuando se cumpla la Audiencia de Depósito de Propuestas.

Cabe mencionar que las 20 áreas de yacimientos convencionales postuladas por la ANH para el primer corte de 2019 corresponden a una superficie de 1.418.000 hectáreas, 18 de las cuales están ubicadas en zona continental y dos en zona costa afuera.

