Ante los jefes de estado y de gobierno en la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas que se desarrolló hoy en Nueva York, los miembros de la Coalición Getting to Zero -poderosa alianza que representa a los líderes de alto nivel del sector marítimo, energético, de infraestructura y finanzas, responsables de la toma de decisiones del gobierno y de organizaciones intergubernamentales- anunciaron que liderarán el impulso a la descarbonización del transporte marítimo.

La meta de la Coalicón Getting to Zero está estrechamente alineada con la Estrategia Inicial GEI de la Organización Marítima Internacional (OMI) de las Naciones Unidas que establece que el transporte marítimo internacional debe reducir sus emisiones anuales totales de GEI en al menos un 50% de los niveles de 2008 para 2050. La Coalición se ha comprometido a hacer realidad el ambicioso objetivo de poner en funcionamiento buques impulsados por combustibles con cero emisiones para 2030.

La Coalición Getting to Zero es una asociación entre el Global Maritime Forum, Friends of Ocean Action y el Foro Económico Mundial. La Coalición cuenta con el apoyo de más de 70 organizaciones públicas y privadas.

Soren Skou, consejero delegado de A.P. Moller Maersk, señaló que "la eficiencia energética ha sido una herramienta importante que nos ha ayudado a reducir las emisiones de CO2 por contenedor un 41% en la última década y a posicionarnos como líderes con un 10% por delante de la media de la industria. Sin embargo, las medidas de eficiencia sólo pueden mantener estables las emisiones del transporte marítimo, no eliminarlas. Para dar el siguiente gran paso hacia la descarbonización del transporte marítimo, se requiere un cambio en las tecnologías de propulsión o un cambio hacia combustibles limpios que implique una estrecha colaboración de todas las partes. La coalición lanzada hoy es un vehículo crucial para que esta colaboración se concrete".

Por su parte, Ben van Beurden, consejero delegado de Royal Dutch Shell, indicó que "la descarbonización del transporte marítimo es una tarea enorme sin una respuesta sencilla, pero hay que hacerlo. Pretendemos ser parte de la solución a largo plazo, sin carbono, buscando las tecnologías más factibles que puedan funcionar a escala global. Empezar ahora es esencial porque los buques construidos hoy permanecerán en el agua durante décadas”.

El transporte marítimo y la transición energética

La Coalición Getting to Zero puede resultar ser un catalizador para la transición energética más amplia si el transporte marítimo se conviene en una fuente fiable de demanda de combustibles de cero emisiones y, por lo tanto, ser un importante punto de impulso para el cambio en otros sectores complejos.

"El cambio climático es un serio desafío social y económico que requiere una acción urgente tanto del sector público como del privado;' dijo Michael Corbat, consejero delegado de Citigroup, y miembro de la Coalición.

"La Global Infrastructure Facility está dispuesta a apoyar a los gobiernos en los mercados emergentes y a las economías en desarrollo, junto con nuestros bancos multilaterales de desarrollo asociados, con financiamiento y experiencia técnica para planificar, diseñar y movilizar la inversión privada en las soluciones de infraestructura necesarias para apoyar la descarbonización del transporte marítimo y contribuir a los objetivos de la Coalición Getting to Zero", aseguró por su parte Jason Lu, responsable de Global Infrastructure Facility.

Empresas comprometidas

"El mayor reto de nuestra generación -y de la siguiente- será la descarbonización de la industria naviera. ABS está comprometido a asegurar que la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono y emisiones limpias se logre a través de soluciones que sean a la vez comercialmente viables, técnicamente viables y seguras. Por eso ABS se enorgullece de unirse a la Coalición Getting to Zero", sostuvo ChristopherJ. Wiernicki, presidente y director General de ABS.

"Las metas de la Organización Marítima Internacional para 2050 en materia de GEI requieren una aporte sustancial y colaborativo de todas las partes interesadas del sector marítimo y de otros sectores. Llegar a cero es algo más que la entrega de buques de cero emisiones a la flota mundial para 2030. Como industria, necesitamos asegurarnos de que la infraestructura y la cadena de suministro estén posicionadas para apoyar este cambio. Lloyd's Register se enorgullece de formar parte de la coalición para colaborar en las oportunidades y apoyar los logros futuros del sector", afirmó Alastair Marsh, CEO, Lloyd's Register

"Unirse a la Coalición Getting to Zero tiene mucho sentido para nosotros, ya que las tecnologías de sistemas que ayudan a nuestros clientes a reducir las emisiones y lideran el camino hacia un futuro sin emisiones de carbono ya forman una parte importante de nuestra estrategia empresarial. Entendemos la necesidad de trabajar con un amplio grupo de socios de la industria para lograr esta estrategia y, por lo tanto, la Coalición Getting to Zero es una combinación perfecta. En el sector del transporte marítimo, MAN Energy Solutions se ha pronunciado públicamente a favor de una "transición energética marítima" desde hace algún tiempo, que se basa en un mayor uso de combustibles de bajas emisiones. Para nosotros, el camino hacia la descarbonización de la economía marítima comienza con la descarbonización del combustible, que será un paso natural hacia el desarrollo de los buques de cero emisión", manifestó Bjarne Foldager, vicepresidente senior jefe de Two-Strokes Business, MAN Energy Solutions

"El cambio climático sigue siendo una cuestión clave para la industria del transporte marítimo. Como un negocio de transporte marítimo contenerizado, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que manejamos nuestras operaciones para minimizar nuestro impacto ambiental. ONE se esfuerza por desempeñar nuestro papel como ciudadano del mundo para apoyar a los buques de cero emisiones comercialmente viables con todos los miembros de la Coalición Getting to Zero". - Jeremy Nixon, CEO, ONE

Cabe señalar además que las empresas que conforman la coalición son: Cargill, Trafigura, Anglo American, Anglo-Eastern, Berger Bulk, Caravel Group, Danfoss, Danish Ship Finance, Danske Bank, DFDS, DNB, forward Ships, Gard, KC Maritime, Kuehne + Nagel, Maersk Tankers, Marine Capital, MISC, Norden, Puerto de Aarhus, Puerto de Amberes, Precious Shipping, RightShip, Siemens Gamesa, Societe Generale, Skuld, Snam, The China Navigation Company, TORM, Torvald Klaveness, Tufton Oceanic, Unilever, Vestas, Walleniu Wilhelmsen, Wan Hai Lines, World Suel Services, Wärtsilä Corporation, Zim Integrated Shipping Services.

Por MundoMarítimo