CMPC recibió la concesión de 28 hectáreas de terreno federal en el Puerto de Río Grande, Brasil, donde proyecta desarrollar un nuevo Terminal de Uso Privado (TUP) destinado principalmente a la movilización de celulosa. La iniciativa considera una inversión estimada de US$370 millones y constituye una de las principales infraestructuras logísticas asociadas al crecimiento de las operaciones de la compañía en Rio Grande do Sul.

El terreno, de unos 280.000 m², está ubicado en Ponta Sul do Porto Novo. Su entrega culmina un proceso administrativo iniciado hace aproximadamente dos años y permite avanzar hacia la siguiente etapa de desarrollo del proyecto. El terminal ya dispone de Licencia Previa y deberá obtener ahora la Licencia de Instalación antes de comenzar las obras.

El Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil detalló que el contrato de cesión fue firmado entre el Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos y Terminal Rio Grande do Sul S.A. El proyecto contaba además desde enero con un contrato de adhesión para la explotación de la instalación portuaria autorizado por el propio Ministerio y la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antaq).

Capacidad para 4,6 millones de toneladas

De acuerdo con CMPC, el nuevo terminal estará diseñado para movilizar hasta 4,6 millones de toneladas de celulosa anuales y dispondrá de dos sitios de atraque para buques y otros dos para barcazas.

La infraestructura considera además un centro de almacenamiento cubierto de 59.000 m², con capacidad para aproximadamente 220.000 toneladas de celulosa. El proyecto será desarrollado mediante un joint venture entre CMPC y Neltume Ports, mientras que la operación estará a cargo de Sagres.

“Este hito representa un nuevo avance para CMPC en Rio Grande do Sul y refuerza nuestro compromiso de largo plazo con Brasil”, señaló Antonio Lacerda, director general de CMPC Celulosa Brasil, quien destacó además la participación de las instituciones federales en el avance del proyecto.

Integración con red hidroviaria

Uno de los componentes relevantes del proyecto será su conexión con la red hidroviaria de Rio Grande do Sul. El Ministerio de Puertos y Aeropuertos indicó que la instalación forma parte del esquema logístico asociado al Proyecto Natureza, que considera una nueva unidad de producción de celulosa en Barra do Ribeiro y las infraestructuras necesarias para movilizar su producción hasta el puerto.

La incorporación de sitios específicos para barcazas permitirá combinar el transporte hidroviario con las operaciones de exportación marítima desde Río Grande, reduciendo la dependencia del transporte terrestre para determinados flujos de carga.

Actualmente, el Puerto Público de Río Grande concentra alrededor del 90% de las exportaciones de celulosa de CMPC, equivalentes a aproximadamente 1,85 millones de toneladas anuales, mientras la compañía utiliza cerca del 60% de su superficie cubierta disponible.

Según CMPC, el nuevo terminal permitirá acompañar el crecimiento proyectado de sus movimientos hasta 4,6 millones de toneladas anuales hacia 2030, además de liberar capacidad dentro de la infraestructura portuaria pública para otros tipos de carga.

El ministro brasileño de Puertos y Aeropuertos, Tomé Franca, destacó que la integración de la producción industrial con la infraestructura portuaria resulta necesaria para acompañar el crecimiento de la actividad económica, señalando además la importancia de que proyectos de esta escala avancen con planificación, seguridad operacional y responsabilidad ambiental.