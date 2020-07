CMA CGM se convertirá en la línea naviera exclusiva del Grupo francés en la ruta Transpacífico a partir del 1 de octubre de 2020, haciéndose cargo del rol jugado por su filial en Singapur, APL. Sin embargo, APL continuará operando su servicio de bandera estadounidense 'Eagle Express' en la USWC para cargas relacionadas con el gobierno de EE.UU. con seis buques de 5.500 a 7.400 TEUs, reporta Alphaliner .

Al mismo tiempo, la actual oficina regional de CMA CGM y Neptune Orient Lines Ltd (NOL) se rediseñará como un importante hub regional, pasando a denominarse CMA CGM Asia Pacific Ltd. Esta entidad supervisará la gestión comercial de todas las exportaciones de Asia, a través de CMA CGM, así como los servicios de corta distancia intra-Asia comercializados a través de la marca CNC. ANL Container Line Pty Ltd. se convertirá en una filial de CMA CGM Asia Pacific Ltd. como parte de este desarrollo.

Ed Aldridge, presidente de CMA CGM y APL en los Estados Unidos, declaró al respecto que "esta simplificación fortalece la posición número uno del Grupo en el país [EE.UU.] mientras que nos permite construir sobre la rica herencia de operaciones de buques de bandera de EE.UU. y el servicio al Gobierno de los EE.UU. de APL!".

Excluyendo el servicio 'Eagle Express', APL participa actualmente a través de espacios o como proveedor de 10 buques en 13 servicios en la ruta FE-WCNA, los que operaba en el marco de la Ocean Alliance, y siete buques en la ruta FE-USG-ECNA que operaba igualmente bajo el marco de dicha alianza. Estas participaciones serán asumidas por CMA CGM.

En los últimos ocho meses CMA CGM ha retirado la marca APL de varias rutas de larga distancia, reduciendo así considerablemente la carga y la presencia de la línea naviera en todo el mundo.

Este movimiento sigue a la anterior salida de la marca APL de los servicios en el subcontinente indio, Medio Oriente Medio, el Mar Rojo y de América Latina en mayo y junio de 2020; del comercio de Oceanía en enero de 2020 y de la ruta entre Asia y Europa y el Transatlántico en octubre 2019, como parte de un plan de racionalización que se dio a conocer por primera vez en mayo de 2019.

Cabe destacar que APL también mantiene una presencia en la ruta entre Oriente Medio y EE.UU., a través de su servicio semanal Middle East Express 'UMX', bajo bandera estadounidense, que se presta a través de espacios del servicio de Maersk, también con bandera estadounidense, entre India, Oriente Medio y Estados Unidos, denominado 'MECL 1', que atiende cargamentos del gobierno de Estados Unidos.

CMA CGM se hizo cargo de APL a través de la compra de su empresa matriz NOL en un acuerdo completado en septiembre de 2016.

