Con miras a 2026, CMA CGM anunció una reconfiguración de su red de servicios desde el Lejano Oriente a México y a la Costa Oeste de Sudamérica, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad de los itinerarios, ampliar la cobertura portuaria y asegurar tiempos de tránsito competitivos en corredores estratégicos.
Servicio ‘M2X’ con mayor foco en México
El servicio ‘M2X’ volverá a operar como un itinerario completamente dedicado al mercado mexicano, optimizando velocidad, confiabilidad y relevancia comercial.
El nuevo itinerario incluye los puertos de: Shekou – Ningbo – Shanghái – Tianjin Xingang – Qingdao – Ensenada – Manzanillo – Lázaro Cárdenas – Yokohama, con inicio programado para el 5 de enero de 2026, zarpando desde Shekou.
Entre los principales ajustes destaca la incorporación de una recalada directa en Ensenada, que permitirá mejorar significativamente la conectividad del mercado, así como una configuración diseñada específicamente para respaldar el comercio de importación y exportación de México durante 2026. Además, el servicio contempla capacidades para exportaciones refrigeradas desde México, orientadas principalmente a productos perecederos y carnes frescas con destino al Lejano Oriente.
Servicio ‘ACSA 1’ aumenta capacidad y refuerza la región andina
En paralelo, el servicio ‘ACSA 1’ será redimensionado, retomando su recalada en Buenaventura, lo que permitirá mejorar los tiempos de tránsito desde Asia.
El itinerario del servicio quedará configurado como: Busan – Qingdao – Ningbo – Shanghái – Buenaventura – San Antonio – Chancay – Callao – Posorja – Yokohama, iniciando operaciones el 23 de febrero de 2026, desde Busan.
Desde la línea naviera destacaron que ‘ACSA 1’ se posicionará como el servicio más rápido del mercado desde Asia hacia Chile y Colombia, reafirmando su compromiso con ambos mercados. Asimismo, el itinerario fortalece la cobertura de la región andina, finalizando en puertos de Perú y Ecuador, y contempla soluciones especializadas para exportaciones refrigeradas desde la Costa Oeste de Sudamérica, principalmente frutas frescas con destino al Lejano Oriente.
Por MundoMaritimo
CMA CGM recibe al "CMA CGM Petra", de 8.024 TEUs, que operará entre Asia y la Costa Oeste de América Latina
