Las condiciones de mal tiempo en puerto continúan generando incidentes asociados a fallas en los sistemas de amarre y a decisiones operativas vinculadas al zarpe. Casos destacables incluyen el desprendimiento de un crucero desde su atraque, lo que provocó la caída de pasajeros desde la pasarela, y la rotura de amarras que derivó en riesgos para personas, naves e infraestructura portuaria, reportó Gard.
Las investigaciones han identificado como factores recurrentes la falta de inspección o reemplazo oportuno de líneas defectuosas, así como fallas en bolardos en tierra. También se han detectado configuraciones de amarre inadecuadas y límites de viento establecidos por encima de condiciones seguras, como ocurrió en el caso de un tanquero que se soltó durante operaciones de carga y ocasionó un derrame.
Además, la infraestructura de algunos muelles no siempre se ajusta al aumento en el tamaño de los buques y a la mayor severidad de los fenómenos meteorológicos. Además, el nivel de supervisión sobre los arreglos de amarre varía entre terminales, mientras que las consecuencias de los incidentes suelen recaer en las navieras.
Durante la estadía en puerto, los planes de amarre deben contemplar alternativas, especialmente en buques con gran superficie expuesta al viento o en atraques abiertos. La disponibilidad de pronósticos locales permite contrastar información, aunque ráfagas y cambios repentinos pueden alterar rápidamente las condiciones. Entre las medidas adoptadas ante mal tiempo se incluyen el refuerzo de amarras, ajustes en winches y la eventual utilización de anclas o propulsión, aunque decisiones tardías pueden limitar la efectividad del apoyo de remolcadores.
También se han registrado lesiones graves y pérdidas humanas asociadas a la rotura de amarras. En determinados escenarios puede ser necesario suspender el uso de pasarelas o restringir el acceso a cubiertas. Incluso tras el paso del temporal, lluvias intensas pueden generar corrientes anómalas en ríos y afectar los atraques, como ocurrió en incidentes registrados en el río Brisbane en 2022.
En cuanto a la salida de puerto, autoridades o terminales pueden ordenar el zarpe para evitar daños. En estos casos, el momento de la decisión resulta determinante. Investigaciones sobre un casi varamiento mostraron que una nave perdió potencia tras dejar el puerto en condiciones más severas que las previstas, derivando hacia una costa de sotavento. La respuesta se vio afectada por fallas de coordinación, pese a la existencia de procedimientos internos que recomendaban mantener mayores márgenes de seguridad en condiciones adversas.
En otro caso, la ausencia de un buque de remolque de emergencia contribuyó a un encallamiento posterior a la salida antes de un tifón. La nave, con carga sobredimensionada, sólo pudo operar a media potencia y su tripulación debió abandonarla.
Los antecedentes subrayan la importancia de evaluaciones tempranas de riesgo, coordinación con la empresa en tierra y planificación de contingencias, incluida la disponibilidad oportuna de remolcadores, frente a eventos meteorológicos severos en puerto.
Por MundoMaritimo
