Cruise Lines International Association (CLIA) dio a conocer las proyecciones de la industria de cruceros en Argentina para la temporada 2026/2027, anticipando una estabilización de la actividad y señales de recuperación en algunos de los principales destinos del país. En detalle, el país podría recibir 511.410 cruceristas durante la temporada 2026/2027, frente a los 491.444 registrados durante 2025/2026. Esto representa un incremento del 4,1%.
“Las proyecciones reflejan una mejora moderada de la actividad, aunque el escenario continúa siendo de cautela. El crecimiento sostenido de la industria dependerá, entre otros factores, de la capacidad de Argentina para mejorar su competitividad, fortalecer la infraestructura, optimizar las condiciones operativas y regulatorias y continuar desarrollando nuevos destinos de cruceros”, señaló CLIA Argentina.
Destaca Buenos Aires y Puerto Madryn
El Puerto de Buenos Aires se mantendría como el principal puerto del país en cuanto a volumen de cruceristas. Para la próxima temporada se proyecta un total de 253.813, frente a los 227.553 de 2025/2026, lo que representa un crecimiento del 11,5%. El número de recaladas se mantendría estable en 101, lo que sugiere una mayor concentración de pasajeros en buques de mayor capacidad.
Por su parte, Puerto Madryn registraría el mayor crecimiento entre los principales destinos de cruceros de Argentina. Se proyecta que el volumen de pasajeros pase de 45.236 a 61.291, mientras que las recaladas aumentarían respecto de la temporada anterior.
Ushuaia, en tanto, continuará ocupando un lugar central dentro de la actividad de cruceros en el país, manteniéndose como el principal puerto de entrada por cantidad de recaladas y como uno de los destinos de cruceros más importantes de América del Sur. Para 2026/2027 se proyectan 196.306 cruceristas y 515 recaladas.
Competitividad e infraestructura
En este contexto, Marco Ferraz, presidente ejecutivo de CLIA Brasil, destacó que las proyecciones deben ser analizadas con cautela y remarcó la necesidad de continuar trabajando sobre la competitividad de Argentina y las condiciones necesarias para un crecimiento sostenido.
En este sentido, señaló la importancia de la previsibilidad y la seguridad jurídica en las decisiones de despliegue de las lineas de cruceros, y valoró el trabajo colaborativo llevado adelante con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de Argentina (ANPYN) y el Ministerio de Turismo.
El impacto económico de la actividad
Según el estudio de impacto económico realizado por CLIA en asociación con la Fundação Getulio Vargas (FGV), la temporada 2024/2025 generó un impacto económico de US$374,2 millones en Argentina y recibió a más de 600.000 pasajeros.
“De cara al futuro, la industria considera fundamental sostener una agenda de largo plazo enfocada en la competitividad, el desarrollo de infraestructura, la eficiencia operativa, la estabilidad regulatoria y el desarrollo de destinos, para que Argentina pueda captar una mayor participación del crecimiento futuro de la industria global de cruceros”, concluyó CLIA.
Por MundoMaritimo
La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) se compromete con una navegación respetuosa con el medio ambiente
CLIA: Sector de cruceros vuelve a ver la luz al final del túnel con recuperación de volumen de pasajeros
3722 compañías registradas, 51 países, 85 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.