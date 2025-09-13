La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés) publicó su informe anual de Tecnologías y Prácticas Ambientales 2025, en el que detalla los avances implementados por las compañías miembros en materia de eficiencia energética, reducción de emisiones y gestión de recursos.
Según los datos del reporte, los miembros de CLIA, que representan más del 90% de la capacidad global de cruceros oceánicos, operan actualmente 310 naves, con una capacidad combinada de 637.847 camas. El 73% de la flota está compuesta por buques pequeños y medianos, con menos de 3.000 camas, una proporción que se mantendría estable al menos hasta 2036, de acuerdo con el libro de órdenes.
Transición energética y eficiencia operativa
El número de cruceros con motores de combustibles múltiples continúa creciendo de forma constante. De un solo buque en 2018 se pasó a 19 en 2025, todos ellos con tecnología de combustible dual. Para finales de este año se espera que operen 23 cruceros con esta característica, incluidos los primeros con sistemas de triple combustible. Entre 2025 y 2036 están programados 32 nuevos cruceros de combustible dual, siete con capacidad para utilizar metanol y 25, gas natural licuado (GNL).
El uso de combustibles alternativos continúa expandiéndose. Algunos buques ya están preparados para operar con metanol a partir de 2026, y se prevén más entregas en los próximos años.
En paralelo, la conectividad a energía eléctrica en puerto (OPS) aumentó de 55 naves en 2018 a 166 en 2025, equivalentes al 58% de la flota y al 65% de la capacidad total. La proyección indica que en 2036 habrá 273 buques con esta tecnología. Actualmente, menos del 3% de los puertos en los que recalan cruceros ofrecen OPS, aunque se espera que esa cifra crezca en Europa y Norteamérica con nuevas inversiones impulsadas por normativas de descarbonización.
El uso de sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) también se amplió. En 2018 sólo siete cruceros contaban con esta tecnología para reducir emisiones de óxidos de nitrógeno, mientras que hoy la cifra asciende a 81, equivalentes al 28,5% de la flota.
Agua, tratamiento de residuos y nuevas tecnologías a bordo
En materia de recursos hídricos, 279 cruceros (más del 98% de la flota) producen la mayor parte del agua que consumen mediante evaporación, ósmosis inversa y otros sistemas, reduciendo la extracción en los destinos.
El tratamiento de aguas residuales también muestra avances significativos: 234 naves, equivalentes al 82,4% de la flota, cuentan con sistemas avanzados (AWTS) que superan los requisitos del Convenio MARPOL. De ellos, más de un tercio cumple con los estándares más estrictos establecidos para el Mar Báltico.
Respecto a la gestión de desechos, la CLIA destaca la incorporación de tecnologías como sistemas de gasificación de residuos, presentes en ocho naves, que convierten basura en energía para cubrir parte de las operaciones del buque. Asimismo, 128 cruceros ya utilizan digestores microbianos para el tratamiento de desechos alimenticios, lo que representa el 45% del número buques de la asociación.
Por MundoMaritimo
La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) se compromete con una navegación respetuosa con el medio ambiente
