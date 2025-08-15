CK Hutchison Holdings descartó que la controvertida venta de su negocio portuario a un consorcio se complete este año, aunque mantiene expectativas positivas sobre la operación tras invitar a un inversionista chino a participar en la transacción.
Según Frank Sixt, co-director general de CK Hutchison, “la transacción no se completaría este año incluso si se alcanzaran acuerdos vinculantes antes, dada la complejidad del negocio, que abarca 43 puertos, incluidos dos [Cristóbal y Balboa] en el estratégico Canal de Panamá”. El conglomerado podría obtener más de US$19.000 millones en efectivo si el acuerdo se concretara.
Sixt agregó: “Estamos en una nueva etapa de nuestro acuerdo, que incluye, como hemos dicho, negociaciones con un importante inversor estratégico chino. Creo que hay una probabilidad razonable de que esas conversaciones conduzcan a un acuerdo beneficioso para todas las partes, incluido nosotros mismos, y, lo más importante, que sea aprobado por todas las autoridades relevantes”.
¿Tercer actor incluido?
El retraso en la venta refleja tanto la complejidad de la transacción como la presión geopolítica. Pekín expresó su descontento con que la transacción cediera influencia en puertos estratégicos a intereses estadounidenses, lo que llevó a considerar la inclusión de la estatal china Cosco Shipping Corp. como socio clave del consorcio comprador.
El acuerdo original incluía al inversor estadounidense BlackRock y a través de Terminal Investment Ltd. TiL, brazo portuario de MSC. La posibilidad de incorporar un socio chino busca asegurar la aprobación regulatoria en China y dar continuidad al proceso, tras expirar la ventana de negociación exclusiva a fines de julio.
Desempeño Financiero
A pesar de la demora, la compañía destacó el buen desempeño de su división portuaria durante 2025: un aumento de 9% en ingresos y un crecimiento de 10% en EBITDA, impulsado por mayor volumen en instalaciones de China continental, Asia y Medio Oriente. Frank Sixt destacó que “el grupo portuario está teniendo un muy buen año, generando ganancias y flujo de caja más fuertes de lo que esperábamos”.
Por su parte Victor Li, presidente del grupo, adelantó que “la incertidumbre geopolítica probablemente se mantendrá elevada. La perspectiva económica global en este semestre seguirá siendo incierta e impredecible, con problemas persistentes en comercio, política fiscal y monetaria que afectan precios de commodities, tasas de interés y tipo de cambio, así como el sentimiento de consumidores y empresas”.
El desempeño consolidado de CK Hutchison Holdings reflejó una caída significativa en ganancias netas debido a la la fusión de su filial de telecomunicaciones con Vodafone. La compañía reportó un beneficio neto de US$109 millones para el semestre terminado en junio, una caída de 92% respecto al mismo período del año anterior.
La pérdida no recurrente y no monetaria por la operación de telecomunicaciones ascendió a US$1.300 millones, incluyendo costos de disposición y gastos transaccionales. La fusión se completó en mayo, generando aproximadamente US$1.800 millones en ingresos netos para CK Hutchison.
A pesar de este golpe contable, la compañía mostró resiliencia en sus operaciones principales: la utilidad subyacente del grupo aumentó 11% interanual y los dividendos interinos crecieron de de US$0.088 a US$0.091 por acción.
Por MundoMaritimo
