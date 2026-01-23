El conglomerado CK Hutchison Holdings., controlado por el multimillonario Li Ka-shing, está renovando sus esfuerzos para vender su negocio portuario a un consorcio global mediante la división de la operación en distintos “paquetes” con estructuras de propiedad diferenciadas, según personas familiarizadas con el proceso, informó Bloomberg.

El nuevo esquema podría otorgar a China Cosco Shipping participaciones mayores en puertos ubicados en regiones más afines a China, como África, mientras que otros socios del consorcio —incluidos Terminal Investment, brazo portuario de MSC, y la firma estadounidense BlackRock Inc.— tendrían un mayor control en otras zonas, indicaron las fuentes.

Según una de las fuentes de Bloomberg, China ya ha señalado a la estatal Cosco que este tipo de estructura sería aceptable para el gobierno. Además, la captura y remoción en enero del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos ha reforzado en Pekín la percepción de que la incertidumbre está creciendo en América Latina.

Cosco, BlackRock y MSC no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Bloomberg que aclaró que las tratativas aún son preliminares y los detalles no han sido finalizados.

División de las operaciones en venta

La venta, que abarca 43 puertos —incluidos Cristóbal y Balboa en ambos extremos del Canal de Panamá—, ha avanzado lentamente, siendo el rol de Cosco uno de los principales puntos de fricción, informó Bloomberg en diciembre. Para aliviar las preocupaciones provenientes desde el ámbito regulatorio en distintas jurisdicciones y mantener las negociaciones en marcha, CK Hutchison está dividiendo la operación en paquetes más pequeños. Esto ocurre en medio de la incertidumbre en Panamá, donde las autoridades impugnan los derechos del holding para operar las dos terminales, en un contexto de presión por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con Bloomberg, este último giro pone de relieve las crecientes tensiones geopolíticas en contra que enfrenta la venta de los puertos de CK Hutchison, mientras el presidente de Estados Unidos Donald Trump refuerza su influencia en el exterior, presiona a América Latina y reivindica ambiciones sobre Groenlandia. Esto ha intensificado la rivalidad con China, que busca un mayor papel para Cosco en la operación para proteger sus intereses en ubicaciones estratégicas como Panamá.

Cosco el último invitado

CK Hutchison invitó el año pasado a Cosco —empresa estatal— a sumarse al consorcio con el objetivo de asegurar la aprobación de Pekín, después de que China denunciara el acuerdo original por ceder ante la presión de Estados Unidos y socavar sus ambiciones en comercio y transporte marítimo. Trump, por su parte, ha presentado la venta de los dos puertos panameños como una victoria de la influencia estadounidense en la vía interoceánica.

Cosco había exigido previamente derechos de veto o facultades equivalentes en la entidad que asumiría el control de los 43 puertos.

Recurso contra CK Hutchison

El máximo tribunal de Panamá está próximo a emitir una decisión sobre el recurso presentado por las autoridades locales contra CK Hutchison. Un fallo adverso podría desencadenar reacciones tanto de China como de Estados Unidos que pondrían en riesgo toda la transacción, pese a que los puertos fuera de Panamá presentan menor sensibilidad política.

Se espera que la venta de los 43 puertos genere más de US$19.000 millones en efectivo para CK Hutchison. Las instalaciones panameñas representan cerca del 4% del valor total, según Bloomberg.

Antes de la incorporación de Cosco al consorcio, China había prometido examinar la operación bajo criterios de competencia y seguridad nacional. Pekín también ordenó a empresas estatales suspender colaboraciones con la familia Li, lo que frenó los esfuerzos de Richard Li para expandir su negocio asegurador en el territorio continental.

En la estructura original del acuerdo, BlackRock Global Infrastructure Partners iba a controlar el 51% de los dos puertos en Panamá, mientras que TiL asumiría el 49% restante. TiL también estaba destinada a adquirir los otros 41 puertos, informó Bloomberg el año pasado.

Por MundoMaritimo