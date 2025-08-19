Los analistas financieros se mostraron optimistas sobre las perspectivas de CK Hutchison Holdings después de que anunciara que la controvertida venta de su negocio portuario- que incluye los puertos de Cristóbal y Balboa en el Canal de Panamá— seguía en marcha, aunque podría tardar más de lo previsto, reporta SCMP.
El banco estadounidense JPMorgan señaló que CK Hutchison logró calmar las preocupaciones de los inversionistas después de que el co-director general del grupo, Frank Sixt, entregara una actualización sobre la venta portuaria durante la presentación de resultados del primer semestre realizada el jueves.
“La administración se mostró esperanzada en que la operación global de desinversión portuaria avanzará”, aunque la finalización podría producirse recién en 2026 como muy pronto, dijeron los analistas de JPMorgan Karl Chan, Venus Choi y Jocelyn Gao en una nota publicada el 15 de agosto
“Esto debería disipar la mayor preocupación de los inversionistas”, escribieron. “Con o sin la venta de puertos, vemos fundamentos sólidos, ya que CK Hutchison logró impulsar el crecimiento en todos sus principales segmentos de negocio”.
Sixt señaló que existía “una posibilidad razonable de que las conversaciones conduzcan a un acuerdo beneficioso para todas las partes —incluyéndonos a nosotros— y, lo más importante, que sea aprobado por todas las autoridades competentes”. Sin embargo, advirtió que el acuerdo no podría cerrarse este año debido a su complejidad y magnitud.
Conflictiva transacción
En marzo, CK Hutchison anunció un acuerdo por US$23.000 millones para vender sus 43 puertos fuera de China- incluidos los dos en el Canal de Panamá- a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock. La medida, que fue criticada por analistas pro-Pekín, se produjo después de que el expresidente de EE. UU., Donald Trump, prometiera “recuperar” el Canal de Panamá de lo que llamó “influencia china”.
No obstante, tras expirar el plazo del acuerdo en julio, CK Hutchison reveló un plan para invitar a una empresa china a unirse al consorcio, lo que alivió las preocupaciones de Pekín. La firma no ha revelado el nombre del socio, pero un reporte de Bloomberg indicó que se trata de Cosco Shipping.
“El nuevo inversionista será positivo para que las transacciones portuarias de CK Hutchison obtengan la aprobación de los organismos reguladores antimonopolio de China”, dijo Kenny Tang Sing-hing, presidente del Instituto de Analistas Financieros y Comentaristas Profesionales de Hong Kong.
El banco suizo UBS destacó que en la presentación de CK Hutchison se indicó que “las conversaciones sobre la transacción portuaria [aún estaban] en curso”.
UBS mantiene una recomendación de “compra” sobre el conglomerado, que reportó un aumento del 11% en su beneficio subyacente en el primer semestre, superando sus estimaciones. “La mejora se explica principalmente por un mejor desempeño en todos los segmentos”, afirmaron los analistas de UBS John Lam, Agnus Ho y Ben Ho en un informe publicado el jueves por la noche.
Por separado, HSBC publicó un informe el 15 de agosto en el que señaló que CK Hutchison puede desbloquear más valor a partir de sus divisiones de negocio. Cualquier desinversión de activos exitosa podría ayudar a aflorar ese valor. Creemos que su negocio en general se está estabilizando y que 2025 será un año en que CK Hutchison reanudará el crecimiento de sus ganancias”.
Morgan Stanley también destacó que el crecimiento del 11% en las utilidades de CK Hutchison fue mejor que su estimación. El banco sostuvo que una venta exitosa de la división portuaria sería un factor positivo para el conglomerado.
Los inversionistas probablemente seguirán centrados en el avance del acuerdo portuario y en la capacidad de la empresa para mantener su flujo de caja y el crecimiento de dividendos, dijo Louis Wong, director ejecutivo de Phillip Capital Management (Hong Kong).
“Aunque las operaciones subyacentes mostraron resiliencia, las pérdidas extraordinarias y los desafíos externos- como los precios de los commodities y los obstáculos regulatorios para la venta de los puertos- limitan las perspectivas”, señaló Wong.
Las acciones de CK Hutchison cayeron un 1 % a 51,45 dólares de Hong Kong (uno US$6,56) el 15 de agosto, en línea con el Índice Hang Seng, que también retrocedió un 1 % en la jornada.
Por MundoMaritimo
