La revista internacional CIO Review incluyó a Jürgen Dahl-Skog, Chief Information Officer de Empresas Taylor, dentro del ranking Top 10 CIOs de Latinoamérica 2026, destacando su liderazgo tecnológico, su visión estratégica y su capacidad para generar impacto concreto en la transformación de la logística marítimo-portuaria en Latinoamérica.

Ingeniero Civil en Computación, con un Magíster en Tecnologías de la Información, Jürgen Dahl-Skog cuenta con más de una década de trayectoria en Empresas Taylor, donde ha construido una carrera marcada por la excelencia técnica, la disciplina en la ejecución y una profunda comprensión del negocio marítimologístico.

Desde su ingreso en 2010 como responsable de Innovación Tecnológica, Procesos y Sistemas, ha liderado procesos clave de modernización, alineando tecnología, operación y personas bajo una mirada de largo plazo.

En 2021 fue nombrado CIO del grupo, asumiendo la responsabilidad de definir y ejecutar una estrategia digital corporativa orientada a la escalabilidad, la eficiencia operativa, la seguridad de la información y la experiencia del cliente.

Bajo su liderazgo, Empresas Taylor migró su infraestructura tecnológica a la nube, integró plataformas BPMS, CRM y soluciones de automatización robótica de procesos (RPA), y consolidó un modelo de gestión tecnológica robusto, resiliente y preparado para operar a escala regional.

Liderazgo tecnológico con proyección internacional

Uno de los hitos más relevantes de su gestión ha sido el desarrollo e implementación del primer sistema totalmente automatizado para la liberación de carga contenerizada de importación y exportación, una solución pionera en la región.

Esta plataforma, concebida y liderada estratégicamente por Dahl-Skog, incorpora tecnologías de última generación en desarrollo, infraestructura y ciberseguridad, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información crítica a lo largo de toda la cadena logística.

Este avance se materializa en Smartflux, la plataforma digital de Empresas Taylor, actualmente operativa en Chile y Perú y en pleno proceso de expansión regional. Recientemente, Smartflux fue incorporada, como el primer y único miembro en Latinoamérica, a la Digital Container Shipping Association (DCSA), una organización internacional que reúne a navieras y actores tecnológicos líderes del transporte marítimo con el objetivo de establecer estándares globales para la digitalización, interoperabilidad y seguridad de la cadena logística.

La incorporación de Smartflux a la DCSA refleja el alto nivel de madurez tecnológica de la plataforma y el cumplimiento de exigentes estándares internacionales en materias como seguridad de la información, gobernanza de datos e interoperabilidad.

Este hito es resultado directo del liderazgo de Jürgen Dahl-Skog, quien ha impulsado una arquitectura tecnológica alineada con las mejores prácticas globales, posicionando a Smartflux y a Empresas Taylor como un actor regional con proyección internacional.

La distinción otorgada por CIO Review, basada en nominaciones de lectores y una evaluación editorial especializada, reconoce a Jürgen Dahl-Skog como un referente latinoamericano en liderazgo tecnológico.

Para Empresas Taylor, este reconocimiento valida una estrategia de largo plazo donde la tecnología es un pilar estratégico del negocio y refuerza el posicionamiento del grupo —junto a su agencia marítima Ian Taylor como impulsores activos de la modernización del ecosistema marítimo-portuario de la región.