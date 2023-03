La desaceleración de la demanda ha arrastrado las tarifas de fletes consigo, llevándolas a valores incluso más bajos que antes de la pandemia, y los portacontenedores del mundo están en el punto de desocupación más alto luego del inicio de la pandemia, formando verdaderos cúmulos de capacidad concentrada a las afueras de China. Frente a las costas del gigante asiático, el 4,1% de la flota de contenedores global equivalente a 1.607 millones de TEUs (Drewry), espera la reactivación del flujo de exportaciones una vez que China supere sus restricciones sanitarias autoimpuestas. Por su parte, Estados Unidos ha acaparado titulares durante los últimos días, con la reactivación de sus exportaciones durante el mes de febrero, frenando la caída de las tarifas spot y ajustando un poco la brecha con los valores de contratos.

A continuación, analizamos la situación de la acumulación de capacidad en China y el nuevo impulso de las exportaciones estadounidenses como parte del contexto actual de la industria.

Capacidad en stand-by

“Tiene sentido mantenerse cerca de los principales puntos de exportación, para estar una posición de listo-para-partir”, analizan desde Drewry, en medio de un contexto de menor consumo, debilidad económica y alta inflación que son los principales responsables de la decaída demanda desde los hubs productores asiáticos hacia el mundo occidental. También hay concentración de capacidad en Indonesia, Malasia y Singapur, los nuevos centros de manufactura que han proliferado luego del colapso de la producción durante el Covid-19.

Lo cierto es que los dueños de embarcaciones están esperando la reactivación de la demanda, junto con aprovechar las tarifas más económicas de anclaje en los puertos chinos. Sin embargo, “es incierto determinar cuánto demorará la reactivación del comercio global, incluso con el creciente optimismo de una pronta recuperación en China, el principal exportador del mundo. Las exportaciones no comenzarán a fluir sino hasta que la demanda se recupere en Europa y Estados Unidos, que por el momento continúan afectados por el peso de la inflación”, analiza Bloomberg, que destaca que la última vez que hubo una alta concentración de capacidad inactiva fue el inicio de la pandemia en 2020 cuando el transporte logístico mundial tuvo una abrupta detención como respuesta a la prevención de los contagios de Covid-19. Luego, el consumo por e-commerce reformularía el shipping para siempre, con consecuencias que se viven hasta la actualidad.

El contexto de las bajas tarifas spot es, además, ideal para sacar capacidad del mercado, aprovechando la instancia tanto para reparaciones de las embarcaciones a la vez que se gestiona la capacidad con el objetivo de elevar los valores de las tarifas spot más bajas desde el inicio de la década de 2020.

No dejarse engañar por el ‘boom’ USA

Mientras la capacidad desocupada espera en las afueras de una China que no produce, Estados Unidos aumentó un 16,5% sus tarifas de exportación, frenando el agresivo declive de los valores spot, según develan datos de Xeneta Shipping Index. Sin embargo, el buen desempeño de las exportaciones del país norteamericano deben interpretarse dentro del contexto macro, que marca una caída de 13,3% comparado con enero y una baja acumulada de 22% desde agosto de 2022. “Las disminuciones pueden no ser tan marcadas como las vistas el mes anterior, pero eso no significa que el desafío de la baja demanda y tarifas esté superado. Las navieras continúan buscando asegurar carga, lo que hace persistir la crisis de las tarifas mirando hacia adelante”, analiza Xeneta, aunque asegura que, si bien las tarifas spot están sufriendo actualmente, los contratos siguen estando en sus valores más altos históricos, marcando un 43% de alza interanual. “Aun cuando el futuro es incierto para las navieras, al menos las tarifas están cayendo desde una posición de verdadera solidez. Tiempo y data dirán cuánto tiempo podrán permanecer así”.

