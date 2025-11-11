Las importaciones chinas de los principales commodities registraron un desempeño débil en octubre, presionadas por los altos precios internacionales, según datos publicados por la Administración General de Aduanas. Solo el mineral de hierro mostró resiliencia, en contraste con la caída de crudo, gas natural, cobre y carbón, informó Reuters.

Caída en petróleo y gas

China, el mayor importador mundial de petróleo, registró arribos de 11,39 millones de barriles diarios en octubre, lo que representa la tercera baja mensual consecutiva en cuanto a los volúmenes importados y un retroceso frente a los 11,50 millones de septiembre. La disminución refleja los precios más elevados del mercado internacional durante el periodo de contratación de esos cargamentos.

Los futuros del Brent alcanzaron un máximo de seis meses de US$81,40 por barril el 23 de junio, impulsados por la breve escalada del conflicto entre Israel e Irán. Aunque posteriormente retrocedieron, las tensiones geopolíticas, como las nuevas sanciones de Estados Unidos a Rusia, mantuvieron episodios de inestabilidad. El Brent cerró el viernes 7 de noviembre en US$63,63 por barril, lo que podría incentivar nuevas compras por parte de las refinerías chinas en las próximas semanas.

En el caso del gas natural, las importaciones totalizaron 9,78 millones de toneladas en octubre, una caída de 11,5% respecto a septiembre y de 7,2% interanual. El retroceso se atribuye principalmente a menores volúmenes de gas natural licuado (GNL), afectados por los elevados precios spot impulsados por la fuerte demanda europea.

Retroceso del cobre y el carbón

Las compras de cobre sin procesar descendieron 9,7% mensual, alcanzando 438.000 toneladas, en un contexto de precios al alza. En la Bolsa de Metales de Londres, las cotizaciones subieron más de 12% entre finales de septiembre y fines de octubre, alcanzando un récord de US$11.200 por tonelada.

Las importaciones de carbón también se debilitaron, retrocediendo 9,3% frente a septiembre y 9,8% respecto a igual mes de 2024, con un total de 41,74 millones de toneladas. Pese a los bajos precios del carbón térmico indonesio —que se mantiene cerca de mínimos de cinco años— se prevé una recuperación de las compras chinas hacia fin de año ante la llegada del invierno en el hemisferio norte y el aumento de los precios domésticos.

Hierro: la excepción del mes

El mineral de hierro fue la excepción positiva del mes, con 111,31 millones de toneladas importadas, un aumento de 7,2% interanual y el quinto mes consecutivo sobre los 100 millones. Aunque los precios se mantuvieron estables alrededor de los US$100 por tonelada, el repunte se atribuye al proceso de reconstrucción de inventarios.

Las existencias en puertos alcanzaron 138,44 millones de toneladas a inicios de noviembre, su nivel más alto en siete meses, lo que sugiere que las importaciones podrían continuar firmes hacia el cierre de 2025, pese a la debilidad en la producción siderúrgica, que cayó a un mínimo de 21 meses en septiembre.

Por MundoMaritimo