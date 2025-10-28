La soja vuelve a ocupar un papel clave en la relación comercial entre China y Estados Unidos. En vísperas del encuentro entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump, que se realizará este jueves 30 de octubre en Corea del Sur, ambos gobiernos preparan el anuncio de un nuevo acuerdo comercial que incluirá la reanudación de las importaciones chinas de soya estadounidense, suspendidas desde mediados de año, reporta Reuters.
Según informó el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, China planea retomar “compras sustanciales de soja estadounidense por varios años”, lo que representaría una señal positiva para los agricultores norteamericanos, golpeados por meses de incertidumbre. “Los productores sentirán que las cosas vuelven a su cauce cuando se concrete este acuerdo”, afirmó el funcionario.
La suspensión de compras se produjo tras la visita del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a Pekín en mayo, un gesto que el propio Trump calificó como “un acto económicamente hostil”, advirtiendo que en respuesta su gobierno podría bloquear la importación de aceite usado chino, insumo clave para los combustibles renovables en EE. UU.
Aunque la medida de Washington buscaba equilibrio, la comparación resulta desigual. En 2024, EE. UU. importó US$1.100 millones en aceite usado procedente de China, mientras que Pekín gastó US$12.600 millones en soja estadounidense. La diferencia deja claro el peso estratégico del grano en el intercambio bilateral.
Brasil, el socio alternativo de Pekín
La relación comercial entre China y Brasil ha sido fundamental para amortiguar el impacto de las tensiones con Washington. En la última década, Pekín ha impulsado una transformación estructural en el agro brasileño, consolidándolo como su principal proveedor de soja.
Entre 2018 y 2023, las exportaciones chinas de fertilizantes a Brasil casi se triplicaron, alcanzando US$18.000 millones, mientras que la estatal COFCO ha invertido más de US$2.300 millones en infraestructura agrícola, incluyendo un puerto en Santos con capacidad para movilizar 14 millones de toneladas de granos al año.
China también ha contribuido con tecnología satelital para monitorear la deforestación amazónica y promueve proyectos de conectividad continental, como la ferrovía bioceánica que busca unir los puertos atlánticos de Brasil con la costa del Pacífico peruano, una ruta que podría reconfigurar flujos logísticos y restar protagonismo al Canal de Panamá.
Además, Brasil se ha convertido en uno de los países más activos en la liquidación de comercio en yuanes, reforzando la estrategia china de reducir su dependencia del dólar en las transacciones internacionales de materias primas.
Expansión de la inversión china en América Latina
Más allá del sector agrícola, la presencia china en Brasil continúa diversificándose. Este mes, el presidente Lula inauguró en el estado de Bahía una megafábrica de BYD, fabricante de vehículos eléctricos, que generará 20.000 empleos y ocupará las antiguas instalaciones de Ford Motor. A su vez, la empresa tecnológica Meituan prepara el lanzamiento de su servicio de reparto a domicilio en el país, tras anunciar una inversión de US$1.000 millones.
Estas iniciativas refuerzan la presencia de capital chino en sectores estratégicos latinoamericanos, consolidando a Brasil como el principal eje de la expansión económica de Pekín en la región.
Dependencia controlada
Si bien el fortalecimiento de los lazos con Brasil reduce el riesgo de interrupciones en el suministro de granos, los analistas advierten que una dependencia excesiva de un solo proveedor también implica vulnerabilidades. Aun así, la diversificación agrícola impulsada por China le permite mantener márgenes de maniobra frente a Washington, equilibrando sus necesidades alimentarias con sus objetivos geopolíticos.
Con la inminente reanudación de las compras a EE. UU., Pekín demuestra su habilidad para convertir un producto esencial —la soja— en una herramienta de negociación estratégica, reafirmando el papel central que desempeña la planificación estatal en su política comercial.
Volúmenes exportados por mar desde EE.UU. a China toman fuerza tras Fase Uno de acuerdo comercial
Transporte marítimo de graneles acusa golpe por disminución de exportaciones brasileñas de Soja
