China incrementará las importaciones de soja brasileña durante el primer semestre de 2026, impulsada por una producción récord y precios más competitivos, incluso en un contexto de reanudación de los flujos desde Estados Unidos. Reuters indicó que procesadores privados chinos están cerrando contratos para cargamentos de origen brasileño con embarques a partir de febrero, a medida que avanza la cosecha y aumenta la disponibilidad.
Este mayor volumen desde Brasil podría limitar la demanda de soja estadounidense cuando comience la temporada de exportación de Norteamérica, prevista para septiembre. La diferencia arancelaria también influye en las decisiones de compra. Mientras la soja brasileña enfrenta un arancel del 3%, la procedente de Estados Unidos está sujeta a un gravamen del 13%, lo que encarece su importación para los trituradores privados. En noviembre del 2025, la soja brasileña con destino a China se cotizaba por debajo de los precios del Golfo de Estados Unidos y del Noroeste del Pacífico, lo que habría implicado un mayor costo total para los cargamentos estadounidenses.
De acuerdo con operadores y analistas, los márgenes de molienda para la soja brasileña para embarques entre marzo y junio se mantienen favorables. Se espera que las exportaciones de Brasil hacia China en ese período superen las del año anterior, respaldadas por una mayor oferta y precios más bajos que los de la soja estadounidense.
La producción brasileña para la campaña 2025/26 está estimada en un récord de 182,2 millones de toneladas, según Agroconsult. En este escenario, Rabobank proyecta que Brasil exportará alrededor de 85 millones de toneladas de soja a China entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, un aumento interanual de 6 millones de toneladas.
China ya habría reservado entre 42 y 44 millones de toneladas de soja brasileña para ese período, incluyendo entre 23 y 25 millones de toneladas con embarques entre febrero y agosto. Analistas señalan que la persistencia de un elevado stock porcino en el país sostendrá la demanda de harina de soja durante el primer semestre de 2026.
Según datos oficiales, China importó 109,37 millones de toneladas de soja en la campaña 2024/25, mientras que para 2025/26 el Ministerio de Agricultura prevé una reducción a 95,8 millones de toneladas.
Por MundoMaritimo
