La estatal China Merchants Group está en conversaciones para sumarse al consorcio que busca adquirir decenas de puertos de CK Hutchison Holdings, en un movimiento que “da un renovado impulso a un acuerdo que se había estancado tras convertirse en un punto de fricción geopolítica entre China y Estados Unidos”, según fuentes familiarizadas con las tratativas.
De acuerdo con las fuentes, China Merchants se integraría a las negociaciones “como una forma potencial de ayudar a la también estatal China Cosco Shipping Corp. a financiar la operación”, reflejando el interés de ambas compañías por acceder a un portafolio que incluye más de 40 terminales. En ese contexto, se subraya que existe atractivo estratégico debido a “la rareza de obtener exposición a más de 40 puertos en una sola transacción”.
El consorcio comprador está integrado actualmente por el fondo GIP de BlackRock y Terminal Investment Ltd. brazo portuario de MSC. Sin embargo, “los detalles, incluida la estructura del consorcio, no han sido finalizados y están sujetos a cambios”, en un proceso que podría prolongarse dada su complejidad y la necesidad de aprobaciones regulatorias tanto en China como en Estados Unidos.
EL eventual ingreso de China Merchants —junto con Cosco, dos de los mayores operadores estatales chinos en transporte marítimo y puertos— “proporcionaría el impulso necesario” para avanzar en la venta planificada por CK Hutchison. La operación busca recaudar más de US$19.000 millones por un conjunto de 43 puertos, incluidos activos estratégicos en torno al Canal de Panamá.
No obstante, el acuerdo enfrenta múltiples incertidumbres. Entre ellas, no está claro si la transacción incluirá los terminales de Balboa y Cristobal en ambos extremos del Canal de Panamá, luego de que la Corte Suprema del país dictaminara a principios de este año que el contrato otorgado a CK Hutchison para operar las instalaciones es inconstitucional.
La evolución de las negociaciones coincide con la antesala de una cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par chino Xi Jinping, lo que estaría alimentando esperanzas de un posible avance político entre ambas potencias que ayude a concretar el acuerdo.
Obstáculos de la operación
Desde su anuncio el año pasado, la operación ha enfrentado reiterados obstáculos. Beijing ha manifestado objeciones, al considerar que la venta podría interpretarse como una concesión a presiones de Washington. En respuesta, CK Hutchison invitó previamente a Cosco a participar en el consorcio, buscando mitigar el descontento chino por la presencia de BlackRock.
A esto se suman tensiones en Panamá, donde el gobierno invalidó el contrato de operación de los terminales de Balboa y Cristóbal, lo que derivó en arbitrajes iniciados por el conglomerado basado en Hong Kong y en la instrucción de Beijing a sus empresas estatales de suspender nuevas negociaciones de proyectos en el país.
Además, las conversaciones han enfrentado trabas relacionadas con el rol de Cosco —incluyendo la posibilidad de derechos de veto— y la necesidad de obtener aprobaciones regulatorias en múltiples jurisdicciones. Como alternativa para destrabar el proceso, las partes han evaluado ubicar los activos bajo diferentes estructuras de propiedad, potencialmente otorgando a Cosco mayores participaciones en regiones más alineadas con China.
Por MundoMaritimo
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