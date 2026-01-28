El más reciente ranking Top 10 Shipowning Nations 2026, elaborado por Veson Nautical, muestra una recomposición relevante en el mapa global de la propiedad de flotas. El informe, que considera tanto buques en operación como en libro de órdenes según el país del armador, señala que “este año se observan movimientos significativos, con Suiza escalando al sexto lugar tras la agresiva expansión de MSC, mientras Hong Kong, China y Taiwán, China ingresan al top 10, desplazando a Noruega”. A su vez, el reporte destaca que “el crecimiento del sector cruceros en Estados Unidos y la flota diversificada de Singapur impulsaron aumentos de valor particularmente fuertes durante el último año”.
China retuvo el primer lugar tanto en valor como en número de buques, con una flota valorizada en US$291.000 millones y 9.375 naves, frente a los US$255.000 millones del año anterior. Según Veson, “China posee la flotas más valiosa en los segmentos de graneleros, portacontenedores y small dry, todos con incrementos de valor durante el último año”. Como ejemplo, el informe detalla que “los Capesize graneleros de 180.000 dwt y 10 años de antigüedad aumentaron cerca de 26,5%, desde US$39,14 millones a US$50,36 millones, alcanzando los niveles más altos desde octubre de 2008”. En contenedores, “los Sub-Panamax de 2.500 TEUs y 15 años subieron alrededor de 18,3% interanual”. Además, China posee la mayor flota de tanqueros por número, con 2.039 buques, valorizados en US$56.000 millones.
Japón se mantiene en el segundo lugar con una flota valorizada en US$233.000 millones, prácticamente sin cambios respecto de 2025. De acuerdo con Veson, “Japón es el mayor armador mundial, tanto en valor como en volumen, en los sectores de GNL, GPL, reefers y car carriers”, con flotas valorizadas en US$34.000 millones, US$11.000 millones, US$2.000 millones y US$14.000 millones, respectivamente.
Grecia conserva el tercer lugar y destaca en tanqueros. El reporte indica que, aunque China posee más unidades, “el valor de la flota griega de tanqueros es considerablemente mayor, alcanzando US$77.000 millones y superando a China por US$21.000 millones”. En graneleros, Grecia es segunda por número de buques, pero tercera por valor.
Estados Unidos se mantiene en el cuarto lugar, con una flota valorizada en US$141.000 millones, lo que representa un aumento de más de US$25.000 millones en un año. Según Veson, “el sector cruceros sigue siendo el activo marítimo más fuerte del país, representando US$79.000 millones, tras un aumento cercano al 34% interanual”, lo que consolida su liderazgo global en ese segmento. El informe agrega que EE. UU. “también posee las flotas más valiosas en los sectores MODU, OCV, OSV y Ro-Ro”.
Singapur conserva el quinto lugar, con una flota valorizada en USS141.000 millones, tras crecer más de US$34.000 millones en un año. El reporte subraya que “sus flotas de GPL, OCV y OSV son las segundas más valiosas del mundo”.
Suiza sube al sexto puesto, con una flota valorizada en US$83.000 millones, un alza cercana al 22%. Veson explica que “este crecimiento se debe en gran medida a la continua expansión de MSC, que añadió 58 buques de segunda mano y 36 nuevas órdenes”. Añade que “los portacontenedores encargados corresponden principalmente a los segmentos ULCV y Neopanamax y se entregarán entre 2027 y 2030”.
Hong Kong, ingresa al ranking en séptimo lugar con US$78.000 millones, destacando que “los portacontenedores representan el mayor componente de su flota, seguidos por graneleros y tanqueros, mientras mantiene una presencia relevante en GNL”.
Corea del Sur cae al octavo lugar, con una flota estable en US$69.000 millones. El informe señala que “la inversión en GNL sigue dando resultados, ubicando al país en la cuarta posición mundial en ese sector”.
Alemania asciende al noveno puesto, con una flota fuertemente concentrada en portacontenedores, donde “es la segunda por número de buques, aunque sexta en valor”.
Finalmente, Taiwán, ingresa al Top 10 con una flota valorizada en US$63.000 millones. Veson destaca que “su flota de portacontenedores es la tercera más valiosa del mundo, reflejando una composición moderna”, impulsada por 63 nuevas órdenes en 2025.
Por MundoMaritimo
