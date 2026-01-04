China dio un nuevo paso para fortalecer su marco regulatorio en la Antártica al presentar un proyecto de ley que, por primera vez, incorpora de manera explícita actividades de turismo, transporte marítimo y pesca, además de las tradicionales expediciones científicas, dentro de un sistema formal de permisos y control estatal, reporta SCMP.
El borrador de la denominada “Ley de Actividades Antárticas y Protección Ambiental” fue sometido esta semana a primera revisión por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo órgano legislativo del país, según informó la agencia estatal Xinhua. La iniciativa busca proteger los intereses nacionales de China y reforzar su participación en la gobernanza internacional del continente austral.
De acuerdo con el proyecto, el actual sistema de autorizaciones administrativas —hasta ahora centrado en expediciones científicas— se ampliará para abarcar operaciones turísticas, actividades navieras y faenas pesqueras. La normativa se aplicará a ciudadanos, entidades y organizaciones chinas que desarrollen actividades en la Antártica, así como también a personas u organizaciones extranjeras cuyas expediciones sean organizadas o se inicien desde territorio chino.
Para obtener autorización, los solicitantes deberán presentar planes detallados de operación, estudios de impacto ambiental, planes de respuesta ante emergencias y acreditaciones de seguros o garantías financieras que cubran eventuales responsabilidades. El texto legal contempla sanciones frente a actividades no autorizadas, incumplimiento de las condiciones establecidas o vulneraciones a las normas de gestión y protección ambiental.
Protección ambiental
El proyecto de ley también promueve que las actividades en la Antártica se desarrollen bajo criterios ambientalmente responsables y de bajas emisiones, estableciendo exigencias específicas para la protección de la flora y fauna antártica, la gestión y disposición de residuos, la prevención de la contaminación marina, la protección de áreas sensibles y la conservación de sitios y monumentos históricos. Asimismo, incorpora disposiciones para enfrentar incidentes ambientales repentinos.
China se adhirió al Tratado Antártico en 1983 y realizó su primera expedición científica al continente en 1984. A la fecha, ha establecido cinco estaciones científicas en la Antártica y en 1991 se convirtió en signataria del Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico. En 2004, el país formalizó un sistema de permisos para expediciones antárticas, el cual fue estandarizado en 2014 bajo la Administración Oceánica Estatal.
No obstante, hasta ahora existía un vacío legal respecto de la regulación de actividades no oficiales, como expediciones privadas, turismo comercial, pesca y transporte marítimo, lo que este nuevo cuerpo legal busca subsanar.
La iniciativa legislativa coincide con el sostenido aumento del turismo chino hacia la Antártica. China se ha convertido en el segundo mayor origen de turistas antárticos a nivel mundial, después de Estados Unidos. En 2018, el número de visitantes chinos alcanzó un máximo de 8.273 personas, equivalente al 16% del total global, según la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártica (IAATO).
Ese mismo año, la Administración Oceánica Estatal emitió directrices específicas para el turismo antártico, prohibiendo acciones que dañen el frágil ecosistema polar. Las infracciones a estas normas pueden derivar en la inclusión en listas negras y la prohibición de ingresar al continente por períodos de uno a tres años.
