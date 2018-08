China sacudió a los inversionistas del sector de exportación de GNL de Estados Unidos cuando anunció el viernes 3 de agosto que podría imponer aranceles del 25% a las cargas del commodity estadounidense si el Presidente Donald Trump cumple su amenaza de intensificar la disputa comercial con Pekín, informa un reporte de Platts.

La advertencia china apunta a una porción sustancial del crecimiento esperado para la próxima década de la capacidad de exportación de Estados Unidos, ya que se pronostica que China pronto superará a Japón como el mayor importador mundial de GNL.

Cheniere Energy posee los únicos acuerdos de venta a largo plazo entre empresas importantes anunciados hasta ahora entre un exportador estadounidense y un comprador chino. Se necesitarán más acuerdos comerciales con China para financiar proyectos en desarrollo. Las tarifas pueden hacer que esos contratos sean más caros, lo que provoca que los compradores chinos busquen suministros en otros lugares. Las cargas spot estadounidenses también estarían en riesgo de ser excluidas del mercado.

Los exportadores y desarrolladores de los Estados Unidos no respondieron al anuncio de la Comisión de Aranceles Aduaneros de China del Consejo de Estado, y muchos prefirieron esperar y ver si los aranceles realmente se cumplirían.

"Continuaremos trabajando con compradores chinos", dijo en un comunicado el gerente general de LNG Limited, Greg Vesey, cuyo proyecto de 8 millones de toneladas de gas natural licuado (Magnolia LNG) se desarrolla en Lake Charles, Luisiana. "Esto es positivo desde el punto de vista de qué consideramos parte de la lista arancelaria y quizás ahora esto lleve a todos a la mesa de negociaciones para encontrar una solución mutuamente beneficiosa. Los compradores chinos y los exportadores estadounidenses quieren que esto se resuelva", agregó.

"El gas estadounidense no viene con una etiqueta 'Made in America' en las moléculas", dijo el cofundador Charif Souki en un correo electrónico. "No estoy seguro de cómo funciona un arancel sobre un producto básico, pero lo estamos viendo con fascinación. Esto no afectará el comercio, sino que simplemente hará que el gas sea más caro para los consumidores chinos", añadió.

Consecuencias en Cheniere

El mayor impacto inmediato de los aranceles chinos sobre el GNL de EE. UU. caería sobre Cheniere. Se han enviado decenas de cargamentos spot desde su terminal de Sabine Pass en Luisiana a China y tiene dos contratos de venta a largo plazo con la estatal China National Petroleum Corp. que apoyó su decisión de construir una tercera unidad de licuefacción en su planta de Corpus Christi. Las acciones de Cheniere cayeron un 2% para cerrar a US$62,06 / acción.

"Mientras esperamos los detalles del reciente anuncio y no consideremos los aranceles como efectivos, Cheniere continuara viendo a China como un mercado de crecimiento importante y al GNL como un 'win-win' entre los Estados Unidos y China", declaró la compañía.

En una entrevista el 24 de julio, el CEO de Cheniere Jack Fusco reconoció las incertidumbres creadas por las tensiones comerciales entre los EE. UU. Y China y reiteró la importancia del mercado chino para los planes de crecimiento de Cheniere.

Los acuerdos de Trump

Hace apenas nueve meses, el Presidente Trump visitó Pekín, donde instó a una relación comercial más fuerte con China y promocionó una serie de acuerdos preliminares que se firmaron entre los exportadores estadounidenses de GNL y los compradores chinos.

Uno involucró el proyecto de Alaska LNG. Al respecto, Alaska Gasline Development señaló en un e-mail que cree que las tensiones comerciales actuales "se resolverán mucho antes de las exportaciones de Alaska LNG" a China.

Desde el viaje de noviembre, Trump ha impuesto aranceles sobre las importaciones de algunos productos de China, y recientemente dijo que exploraría la posibilidad de ampliar la lista de productos chinos por un valor de US$200.000 millones con un arancel de 25% .

Fundamentos del mercado

China importó más de 1,25 millones de toneladas de GNL en lo que va del año, en comparación con 1,61 millones de toneladas en todo el año 2017, según los datos de S & P Global Platts Analytics. China se convirtió en el mayor contribuyente al crecimiento global del consumo de GNL en 2017. Sobrepasó a Corea del Sur como el segundo mayor importador de GNL del mundo y se espera que su participación en la demanda mundial de GNL alcance el mismo nivel que Japón en 2030.

"Todas las partes necesitan tenga en cuenta estos hechos fundamentales mientras trabajan en las dificultades actuales, que no se relacionan con el comercio energético entre nuestras dos naciones", dijo Fred Hutchison, director ejecutivo de LNG Allies.

En una nota para los clientes, el director de investigación de Wood Mackenzie para suministro global de gas y GNL, Giles Farrer, dijo que los aranceles, si se implementan, tendrán implicaciones considerables a corto y largo plazo tanto para Estados Unidos como para China.

"En el corto plazo, la tarifa probablemente elevaría los precios del GNL", dijo Farrer. "Es probable que se sientan las consecuencias del mercado a largo plazo, ya que restringiría el mercado objetivo para los desarrolladores de nuevos proyectos de GNL en Estados Unidos que intentan encontrar nuevos contratos a largo plazo".

Por MundoMarítimo