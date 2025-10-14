El sector marítimo mundial enfrenta un nuevo episodio de incertidumbre luego del anuncio de China de imponer gravámenes portuarios a buques con participación estadounidense, una medida de represalia que entró en vigor este martes 14 de octubre y que podría alterar significativamente el flujo del comercio internacional, reporta Bloomberg.
Según un informe de Jefferies LLC, los tanqueros y portacontenedores serán los más afectados, con cerca del 16% de los tanqueros de productos y el 13% de los que transportan crudo sujetos a los nuevos recargos. Los analistas liderados por Omar Nokta advirtieron que los gravámenes “son lo suficientemente altos como para generar una disrupción considerable, especialmente dada su magnitud”.
La decisión de Pekín se produce tras la entrada en vigor de un gravamen equivalente impuesto por Estados Unidos a naves chinas, dentro de la estrategia del presidente Donald Trump para reducir la dependencia del país respecto de la industria marítima y de construcción naval china.
Escalada comercial y sanciones al sector marítimo
En paralelo a los nuevos gravámenes, China sancionó a las filiales estadounidenses del astillero surcoreano Hanwha Ocean Co., acusándolas de colaborar con investigaciones del gobierno de EE.UU. contra el sector marítimo chino. La medida prohíbe a personas y organizaciones chinas realizar transacciones con dichas filiales, intensificando el conflicto bilateral en vísperas de nuevas negociaciones comerciales.
Las sanciones provocaron una caída de 6,2% en las acciones de Hanwha Ocean, mientras que los títulos de los astilleros chinos subieron, reflejando la expectativa de un mayor impulso estatal a la industria local.
Según el Ministerio de Comercio chino, las filiales de Hanwha “asistieron y respaldaron actividades investigativas del gobierno estadounidense, poniendo en peligro la soberanía y los intereses de desarrollo de China”. Un portavoz de la compañía confirmó que “se está revisando cuidadosamente el impacto comercial” de la medida.
Impacto portuario y riesgo operativo
Los nuevos gravámenes portuarios establecen que una participación de capital estadounidense igual o superior al 25% en la propiedad de un buque bastará para considerarlo de origen estadounidense, lo que amplía drásticamente su alcance. Un armador del mercado calificó la disposición como “una bomba”, debido a las dificultades prácticas para determinar la participación real de capital extranjero en muchas flotas internacionales.
Diversos operadores han comenzado a revisar sus riesgos operativos y suspender reservas, mientras esperan definiciones sobre el procedimiento de cobro. Maersk confirmó que está “evaluando el impacto potencial sobre sus servicios con recalada en puertos chinos” y que informará a sus clientes “una vez exista mayor claridad”.
Los costos proyectados son significativos: un supertanquero podría enfrentar cargos cercanos a US$6,2 millones, un granelero Capesize hasta US$3,8 millones, y un portacontenedores de tamaño medio sufriría recargos de hasta US$180 por TEU en zarpes desde la costa oeste de EE. UU.
Riesgo para el comercio marítimo global
La combinación de gravámenes portuarios, sanciones empresariales y restricciones tecnológicas marca una nueva fase en la disputa marítima entre ambas potencias. Para analistas del sector, el enfrentamiento ya no se limita a aranceles o subsidios, sino que se extiende al control de las cadenas logísticas y al acceso a los puertos más estratégicos del mundo.
Mientras tanto, Beijing evalúa nuevas respuestas al marco de investigación de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), y Washington prepara un paquete adicional de medidas. En un escenario donde más del 80% del comercio mundial depende del transporte marítimo, las repercusiones de esta escalada podrían sentirse en toda la economía global.
“Estamos ante un conflicto que se traslada de los astilleros a los puertos y a las rutas marítimas internacionales”, señaló un analista de Singapur. “El riesgo de disrupciones logísticas y alzas de costos es inminente”.
Por MundoMaritimo
Astillero surcoreano Hanwha Ocean construirá metanero en conjunto con su filial en EE.UU.
Evergreen ordena la construcción de seis buques de 24.000 TEUs impulsados por GNL
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.