China anunció el 9 de noviembre la extensión de la suspensión de los recargos portuarios especiales aplicadas a buques vinculados con Estados Unidos hasta el 10 de enero de 2027. La decisión, comunicada por el Ministerio de Transporte del país asiático, se enmarca en las negociaciones comerciales entre ambas economías y contempla la continuidad de otras medidas relacionadas con el sector marítimo, reporta Reuters.
De acuerdo con el comunicado oficial, la prórroga fue aprobada por el Consejo de Estado de China con el objetivo de implementar los resultados de la octava ronda de consultas económicas y comerciales entre ambos países. La decisión también mantiene suspendida una investigación sobre los efectos en la seguridad y los intereses de desarrollo de las industrias naviera y de construcción naval, así como de sus respectivas cadenas de suministro.
Antecedentes de la suspensión
Los recargos portuarios especiales y la investigación fueron establecidas mediante disposiciones emitidas durante 2025. Posteriormente, el 10 de noviembre de ese año, China anunció su suspensión por un período de doce meses, en concordancia con los acuerdos alcanzados durante las negociaciones comerciales celebradas en Kuala Lumpur, Malasia.
La decisión coincidió con la suspensión por parte de Estados Unidos de las medidas derivadas de su investigación bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, dirigida a los sectores marítimo, logístico y de construcción naval de China. La nueva prórroga prolonga por otros dos meses la suspensión de los recargos portuarios, cuya reactivación estaba prevista para noviembre de 2026.
Negociaciones comerciales bilaterales
La decisión forma parte de una extensión más amplia de las medidas comerciales entre Washington y Beijing. En paralelo, China anunció que mantendrá suspendido durante otros dos meses un arancel adicional del 24% sobre las importaciones estadounidenses, aunque continuará aplicando un gravamen del 10% a dichos productos.
La agencia también señaló que, tras la cumbre celebrada en septiembre en Washington entre los líderes de ambos países, se propuso un paquete de reducciones arancelarias recíprocas por US$60.000 millones. La iniciativa incluye aproximadamente US$17.000 millones correspondientes a productos agrícolas estadounidenses importados por China durante 2024, aunque el acuerdo todavía no ha sido finalizado.
Implicancias para el transporte
La extensión de la suspensión permite mantener temporalmente sin aplicación los recargos portuarios especiales sobre los buques vinculados con Estados Unidos que operan en puertos chinos. Asimismo, prolonga la paralización de las investigaciones relacionadas con la seguridad y el desarrollo de las cadenas de suministro marítimas y de construcción naval.
No obstante, la medida no implica la eliminación definitiva de este tipo de tarifas, sino una nueva prórroga hasta el 10 de enero de 2027. Su continuidad más allá de esa fecha dependerá de las decisiones que adopten las autoridades chinas en el marco de las relaciones comerciales con Estados Unidos.
Por MundoMaritimo
EE.UU. evalúa extender hasta enero la suspensión de recargos portuarios a buques vinculados con China
EE.UU. avanza en implementar la suspensión de aranceles a la industria de construcción naval china
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.