China presentó un conjunto de 22 aplicaciones prioritarias de inteligencia artificial (IA) para el sector marítimo y portuario, que incluyen operaciones en terminales, transporte de carga, vías navegables interiores y seguridad de la navegación. Las disposiciones del Ministerio de Transporte fueron publicadas esta semana.
El documento identifica nueve ámbitos relacionados con la seguridad, diez orientados a la eficiencia operacional y la calidad de los servicios, y tres vinculados con la transición energética y ambiental.
Entre las medidas contempladas se encuentra la incorporación de sistemas de IA para supervisar las operaciones portuarias, gestionar riesgos en las vías navegables y mejorar el seguimiento del tránsito marítimo.
En materia de seguridad, las directrices proponen combinar imágenes de videovigilancia con información del Sistema de Identificación Automática (AIS) y de los Servicios de Tráfico Marítimo (VTS), con el propósito de identificar comportamientos anómalos de las embarcaciones y evaluar riesgos de navegación.
También consideran el uso de imágenes satelitales, drones, embarcaciones de superficie no tripuladas y vehículos submarinos autónomos para apoyar las labores de búsqueda y rescate en el mar.
Automatización de terminales y planificación del transporte
En los terminales automatizados, China busca incorporar inteligencia artificial junto con tecnologías de posicionamiento BeiDou y redes 5G para apoyar las maniobras de atraque y desatraque, la transferencia de carga en muelles, el transporte horizontal y las operaciones en patios de almacenamiento.
Las aplicaciones comerciales incluyen herramientas para pronosticar la demanda de contenedores, planificar el reposicionamiento de unidades vacías y organizar las redes de servicios marítimos internacionales.
Las disposiciones también contemplan el uso de IA en la asignación de buques, programación de itinerarios, selección de rutas para las cargas y seguimiento de los costos de viaje.
En el ámbito documental, el programa considera los conocimientos de embarque electrónicos (eBL) y otros documentos digitales del transporte marítimo, además de su vinculación con la plataforma de servicios de cadena de bloques del yuan digital.
Aplicaciones en puertos y vías navegables
Según los antecedentes difundidos por el Ministerio de Transporte, China cuenta actualmente con 60 terminales automatizados destinados a la movilización de contenedores y graneles sólidos.
Entre las experiencias presentadas figura un proyecto de inteligencia artificial en el Puerto de Ningbo-Zhoushan, que permitió reducir un 50% el tiempo de preparación de cargas por parte de los clientes, un 66% el procesamiento de órdenes y un 6,7% los costos promedio de transporte.
En las vías navegables interiores, el documento destaca la programación conjunta de diez esclusas en cascada del canal Subei, donde la utilización de sistemas inteligentes podría aumentar la capacidad anual de transporte en 100 millones de toneladas y disminuir más de un 20% los tiempos de espera de las embarcaciones.
Gestión ambiental y próximos desarrollos
Las directrices también incluyen aplicaciones para supervisar el consumo energético de los puertos, medir emisiones de carbono y apoyar el cumplimiento de las regulaciones ambientales nacionales internacionales por parte de las flotas. Estas iniciativas forman parte del programa chino IA más transporte y del Plan de Acción de Transporte Marítimo Inteligente 2030.
Por MundoMaritimo
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