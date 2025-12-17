La iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reducir la influencia china en el Canal de Panamá enfrenta un serio obstáculo. China está presionando para que su mayor naviera estatal, Cosco Shipping, obtenga una participación de control en la venta de decenas de puertos —incluidos los dos estratégicos puerto ubicados en cada extremo de la vía (Balboa y Cristóbal)— actualmente operados por el conglomerado hongkonés CK Hutchison. La exigencia ha llevado a un estancamiento en las negociaciones y amenaza con frustrar una operación valorada en US$22.800 millones, según plantea un artículo publicado por WSJ.

El acuerdo, anunciado en marzo, contempla la venta de más de 40 puertos en todo el mundo, entre ellos Balboa y Cristóbal, en ambos extremos del Canal de Panamá. Los compradores son un consorcio encabezado por BlackRock y la naviera Mediterranean Shipping Co. (MSC), a través de su brazo portuario TIL, que avanzaron tras las advertencias de la administración Trump sobre los riesgos de seguridad asociados a la presencia china en la vía interoceánica.

Según fuentes cercanas a las negociaciones, Beijing reaccionó con dureza. Primero buscó que Cosco ingresara como socio en igualdad de condiciones, pero luego elevó sus demandas y ahora amenaza con bloquear la transacción si Cosco Shipping no obtiene una participación mayoritaria, junto con derechos de veto en la gestión de los puertos.

BlackRock y MSC habrían estado dispuestos a ofrecer a Cosco una participación equivalente, pero consideran inaceptable ceder el control. La Casa Blanca coincidió con esa posición.

“El Presidente ha dejado claro que el control chino del Canal de Panamá es inaceptable, viola el Tratado entre Estados Unidos y Panamá y pone en riesgo nuestra seguridad nacional y económica”, señaló un funcionario de la Casa Blanca.

Con ello, el acuerdo ha quedado en un punto muerto “intratatable”, según personas involucradas en el proceso. Un alto funcionario chino indicó que Beijing pretende utilizar el control de los puertos como moneda de cambio en las negociaciones más amplias con Estados Unidos sobre comercio y aranceles.

Puertos de Hutchison tienen un buen año

Mientras tanto, CK Hutchison continúa operando los puertos panameños. La administración Trump había llegado a advertir que podría tomar control del Canal, argumentando que la influencia china —derivada del origen hongkonés del operador— amenazaba el acceso estadounidense a la vía. Hutchison y Cosco no comentaron las últimas exigencias, mientras que BlackRock y MSC declinaron hacer declaraciones.

En agosto, el codirector general de Hutchison, Frank Sixt, había anticipado que una operación de “este tamaño y complejidad” probablemente no se cerraría antes de 2026, aunque aseguró no estar preocupado. “Los puertos están teniendo un muy buen año”, afirmó entonces.

Los resultados respaldan esa visión: los ingresos portuarios de Hutchison crecieron 9% interanual en el primer semestre de 2025, impulsados por mayores volúmenes de carga ante el adelantamiento de envíos previo a la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses. Las acciones del conglomerado acumulan una subida superior al 30% en Hong Kong este año.

El trasfondo es altamente estratégico. Millones de contenedores con destino a Estados Unidos se cargan y descargan cada año en Balboa y Cristóbal, y más del 40% del tránsito de contenedores estadounidense utiliza el Canal para conectar Asia con América, según la Autoridad del Canal de Panamá.

En paralelo, dicha autoridad avanza con planes para concesionar dos nuevos desarrollos portuarios a ambos lados del Canal. Su administrador, Ricaurte Vásquez, estimó que estas concesiones podrían aportar unos US$500 millones adicionales a los cerca de US$5.000 millones de ingresos anuales del Canal. Grandes operadores como APM Terminals y CMA CGM presentarían ofertas, mientras que Cosco queda excluida del proceso por ser una entidad estatal.

