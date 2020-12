China ha comenzado a construir una nave nodriza de investigación inteligente no tripulada, que se espera que realice estudios marinos coordinándose con aviones no tripulados, buques no tripulados o sumergibles. Se espera que la nave sea entregada en el 2022, según Zhou Ning, jefe científico del grupo dedicado a equipos no tripulados del Laboratorio de Ciencia e Ingeniería Marina del Sur de Guangdong, informó ChinaDaily.

"Será el primer buque de investigación de China que puede ser controlado remotamente y navegar de forma autónoma, así como la primera nave nodriza que puede lograr la coordinación entre los diferentes sistemas no tripulados en el aire, en la superficie del océano y debajo de él", dijo Fan Lei, jefe de construcción de CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding.

El buque se basará en el Sistema Móvil Inteligente de Observación Estéreo del Océano (IMOSOS) que el Laboratorio de Ciencia e Ingeniería Marina del Sur de Guangdong comenzó a desarrollar en 2019.

Según los expertos, el IMOSOS puede servir como herramienta para la prevención y mitigación de desastres marinos, escritura de cartografía fina submarina, vigilancia del medio ambiente marino y el mantenimiento de parques eólicos marinos.

Por MundoMarítimo