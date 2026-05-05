El Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) del Ministerio de Hacienda de Chile — plataforma del Estado que integra y gestiona los procesos e información del comercio exterior— y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) de Uruguay, alcanzaron un nuevo hito en la digitalización del comercio regional: el intercambio electrónico de certificados zoosanitarios entre ambos países. El plan piloto ya ha permitido el intercambio exitoso de certificados, y a partir de mayo el sistema funcionará al 100% en formato digital.

La puesta en marcha de este proceso no solo moderniza la gestión de certificados sanitarios, sino que refleja un avance concreto hacia esquemas de interoperabilidad entre países, donde la información puede intercambiarse de forma segura, trazable y online. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también reduce fricciones en el comercio, facilitando una circulación más ágil de bienes y aportando mayor certidumbre a las operaciones. Este logro se suma al intercambio de certificados de origen digitales que ya se realizaba entre Chile y Uruguay, fortaleciendo la conexión digital del comercio bilateral y sentando las bases para expandir este modelo a nuevos mercados y tipos de productos.

Desde Chile, la directora de SICEX, Bárbara Matamala (en la imagen), destacó el alcance de este avance: “La digitalización de certificados es solo una parte del cambio. Lo relevante es que estamos avanzando hacia esquemas de interoperabilidad entre países, donde la información puede viajar de forma segura y en línea. Eso permite que el comercio funcione con mayor eficiencia y certeza, lo que es clave para facilitar las operaciones y reducir fricciones en el intercambio entre economías”.

Desde Uruguay, Daniela Vignolo, Coordinadora Ejecutiva de la VUCE en Uruguay XXI, subrayó: “Me enorgullece el trabajo conjunto que hemos desarrollado con el equipo de SICEX Chile. Este avance representa un paso decisivo hacia la agilización del comercio exterior, reduciendo tiempos de procesamiento, minimizando errores y optimizando recursos”.

Vignolo añadió que “gracias a la coordinación y compromiso constante entre las autoridades sanitarias de Chile y Uruguay, logramos que los certificados viajen digitalmente en minutos, evitando los trámites manuales prolongados y los traslados físicos. La digitalización de los certificados sanitarios es posible, confiable y eficiente”, junto con reafirmar que continuarán trabajando con Chile para seguir perfeccionando los procesos.

En materia de certificados zoosanitarios, Chile también avanza con México, donde este intercambio ya es 100% digital desde el 2 de marzo de este año.

Este logro se enmarca en los avances que Chile ya mantiene con otros países de la región. Solo en 2025, SICEX ha intercambiado electrónicamente más de 65.000 certificados con Colombia, Perú, México y Uruguay, incluyendo certificados fitosanitarios, de origen y datos de declaraciones aduaneras. Con la incorporación de los certificados zoosanitarios con Uruguay, Chile amplía una red de intercambio digital que permite a las empresas operar con menores fricciones operativas, mayor trazabilidad y mejores condiciones para el desarrollo del comercio.

De esta forma, SICEX Chile continúa consolidándose como la infraestructura digital que habilita una gestión integrada, segura y escalable del comercio exterior chileno, y como un actor clave en la interoperabilidad regional.

Por MundoMaritimo