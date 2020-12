El Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Rodrigo Yáñez, anunció que la institución dará un salto hacia lo digital en temas de política comercial, respecto a la Alianza del Pacífico (AP), con el fin de promover el intercambio de bienes y servicios digitales entre las economías del bloque. En entrevista con el medio América Economía, el subsecretario indicó que, además, el país firmó el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA) junto con Nueza Zelandia y Singapur; la información fue dada a conocer ad portas de la Cumbre de Líderes de la AP, a celebrarse esta semana vía telemática y presencial.

"Nos dimos cuenta en marzo, cuando empezó la pandemia, que claramente hay una brecha en términos de accesos y de una oportunidad de todos los sectores vinculados a la economía digital, al comercio de bienes digitales, de productos y servicios. Vimos que era un sector que creció exponencialmente y por eso creamos el Mercado Regional Digital (MRD), junto a CEPAL, diagnosticando cuáles son las barreras que están enfrentando los países de la Alianza y ciertos lineamientos de políticas públicas que ya estamos trabajando. Existen 14 grupos o Comités de Protocolos de la Alianza que están trabajando en definir las bajadas de políticas públicas y de metas que debe tener este MDR", comentó Yáñez.

Los lineamientos del MRD están relacionados a la infraestructura digital con despliegue de banda ancha e interconexión regional; entorno habilitador de intercambio de bienes y servicios digitales; y la promoción de una economía digital fortaleciendo la promoción de intercambio de contenidos digitales. El subsecretario explicó que la institución ha desarrollado junto a otros países estos proyectos, como el DEPA o MRD, que van en línea con un esquema que dé certeza y predictibilidad a los operadores comerciales.

Rodrigo Yáñez sostuvo que "lo digital está centrado en la Alianza en el MRD, pero también en la hoja de ruta para la creación de talento digital. Ahí es súper importante cómo nos preparamos para ese trabajo del futuro, qué van a necesitar las empresas de esos trabajadores y cómo podemos conectar la oferta y la demanda, porque hoy además esa actualización de los trabajadores se da también en formatos digitales, de e-learning y hay una serie de herramientas que queremos canalizar para así conectar lo que ofrecen las empresas que tienen operaciones en estos sectores con los trabajadores el futuro".

El ministerio ha sostenido una serie de diálogos público-privados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro para la Cuarta Revolución Industrial del World Economic Forum (WEF) de Medellín con el fin de desarrollar la hoja de ruta de la creación de talento digital, otra herramienta que el subsecretario considera importante respecto al Mercado Regional Digital.

El subsecretario señaló que el objetivo principal es posicionar a la Alianza del Pacífico en un ámbito digital de vanguardia, lo que se traducirá en el lanzamiento del MRD. "La adaptación del comercio debe tener un foco inclusivo y sustentable, por eso vamos a lanzar una declaración de presidentes y una hoja de ruta en el ámbito de la mujer y su incorporación en la alianza; a partir de enero de 2021 lo vamos a estar implementando", sostuvo.

Respecto a los beneficios que ha tenido Chile a la fecha por pertenecer a la Alianza, Yáñez explicó que no se traducen en crecimiento del comercio intra alianza, sino que de lo que han obtenido, como un sistema de interoperabilidad de ventanillas únicas; materias sanitarias y fitosanitarias; visas de trabajo; becas estudiantiles; integración y un comercio puro. “Esperamos en diciembre, por ejemplo, cerrar algunos anexos regulatorios que nos venían pidiendo las industrias y avanzar en esta armonización de ir capitalizando que tres de los cuatro países somos miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y, por ende, tenemos mejores estándares”, dijo.

Comercio Exterior y pandemia

Sobre el comercio exterior en plena pandemia, la autoridad señaló que Chile "en los primeros 10 meses cayó un 1,7%, está en recesión técnica por tener dos trimestres seguidos de crecimiento negativo y el comercio ha caído, pero porque las importaciones han bajado. Las exportaciones, que son un cuarto de nuestra economía, se han mantenido prácticamente estables. Por eso es tan importante apostar por el comercio exterior, porque hemos probado que aún en las condiciones más difíciles, el comercio se ha convertido en un puntal de reactivación económica y eso queremos que se mantenga”.

El Acuerdo de Asociación de Economía Digital está firmado, pero pendiente para ser ratificado el Congreso Nacional de Chile para ser ley. "En el caso de Nueva Zelandia eso será el 7 de enero próximo. Ahí el tema es hacerte cargo de, no solo facilitar el comercio a través de plataformas digitales, sino que también de las reglas de los productos digitales. Identidad digital, la interoperabilidad, firma y pago electrónico".

EL DEPA establece una imposición de aranceles a las transmisiones digitales, lo que no significa una barrera por la existencia del Valor Agregado (IVA). "Un ejemplo es que esta investigación que se abrió en Estados Unidos a varios países no incorpora a Chile sobre el tema de impuestos digitales, porque nosotros aplicamos un IVA, no un impuesto específico a un arancel. En eso, en los países del DEPA, hay una moratoria", dijo Yáñez.

"La Asociación Económica Integral Regional (RCEP), por ejemplo, es un recordatorio de dónde están apostando los países del Asia Pacífico. Es el sector más dinámico de crecimiento en el mundo y países como Vietnam, que se han visto muy beneficiados con la pandemia, de esta reconfiguración de cadenas de valor, están creciendo a tasas muy altas, y nosotros tenemos que estar ahí", concluyó Rodrigo Yáñez.

Por MundoMarítimo