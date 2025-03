Está previsto que la demanda de transporte marítimo continúe en aumento, por lo que una aceleración del desarrollo portuario y logístico en Chile, el posicionamiento del país en las rutas marítimas y la urgencia de índices superiores de desempeño, son esenciales, según señaló Gloria Hutt, exministra de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, en el marco de un encuentro asociado a la industria portuaria realizado en Puerto Ventanas.

Hutt aseguró a MundoMaritimo que el país no ha mejorado sus índices de desempeño logístico y que se necesita poner especial atención a la capacidad portuaria. Asimismo, explicó que se requiere desarrollar una red moderna de servicios de soporte y con eso, asegurar la presencia nacional en las rutas de carga marítima de las navieras. En concordancia, Victoria Vásquez, directora de Puerto Ventanas, complementó que existe un déficit en la logística portuaria muy importante: “Los puertos están inmersos en un mundo que va mucho más allá; los terminales no sirven de mucho si no tienen las carreteras, trenes y toda la infraestructura que permita que, en definitiva, las cargas lleguen o se vayan”.

Entre 2028 y 2032 se proyecta una estrechez de infraestructura en los puertos de la macrozona central el cual afectaría el movimiento de cargas al ritmo que se necesitaría, lo cual, indicó, “es grave, tiene consecuencias importantes, como el aumento de la congestión portuaria. Según calculamos, afectaría del orden de US$120 millones por año a las exportaciones chilenas. Es decir, hace menos competitivas nuestros productos en los mercados internacionales”, aseguró la exministra. Asimismo, Hutt ejemplifica que gran parte de los concesionarios no carga la tarifa máxima que le permite la concesión y en una situación de congestión, las tarifas suben. “De manera que el impacto de no tener infraestructura puede ser mucho mayor que solo tener el buque esperado”, dijo.

Situación Valparaíso - San Antonio

Por otra parte Hutt destacó que el Proyecto Puerto Exterior de San Antonio- que dispondrá de un g una inversión de US$1.500 millones por parte del Estado- pondrá a Chile en una situación de competencia favorable y asegura que el país se mantendrá en la hoja de ruta de los grandes navieros.

Sin embargo, apuntó, solo construir el enrocado toma ocho años y habrá que esperar 22 años en total para que comience a operar. “Ese es el problema de no anticiparse”, indicó la exministra. “Cada vez es más lento y costoso construir puertos por razones de disponibilidad, por los costos de personal, por los costos ambientales, entre otros”.

También dijo que el proyecto del puerto San Antonio, requiere de una red logística de gran escala que lo acompañe. “Se necesita una conexión vial y ferroviaria y la conexión ferroviaria la necesitamos antes que el puerto. No durante”. En ese punto, Vásquez señala “hay un desafío importante de parte de las autoridades de gobierno de poder hacer todas las inversiones necesarias en infraestructuras e inversiones que hacen los privados. En el caso del Proyecto Puerto Exterior, es esencial contar con un buen sistema logístico que lo respalde. El cual debería estar presente en todos los puertos de Chile, para mejorar los niveles de eficiencia”.

Por otro lado, Hutt apuntó que “yo di una pelea muy fuerte para que avanzara el proyecto Terminal 2 de Valparaíso y no se logró. Si Valparaíso no tiene una buena infraestructura a tiempo, va a estar San Antonio, por lo que no tendrá sentido que Valparaíso crezca. Es tan importante que haya una secuencia, Valparaíso también debe avanzar, tiene que actuar como competencia de San Antonio. Eso le hace bien a todo el sistema portuario. Hay un tema pendiente que, a mi juicio, todavía no se resuelve y puede tener consecuencias grandes”.

Rutas mundiales de carga

En particular, Hutt se refirió a la competitividad de puertos chilenos en las rutas mundiales de carga, donde explicó que existe un dominio del hemisferio norte, producto de su gran infraestructura, servicios y especializaciones, características de las cuales carecen los terminales en el hemisferio sur. Incluso, dijo que, en específico en las rutas principales de graneles del mundo, Chile ni siquiera aparece. También ejemplificó que, desde los puertos de Brasil, y Argentina hacia Europa y Asia, hay mayor concentración de rutas. En cambio, los servicios Asia-Chile son menores.

Por ello, advierte que hay que mejorar las condiciones, y que unos de los grandes desafíos es ganar mayor terreno en los servicios de líneas navieras para que los puertos nacionales no atiendan cargas secundarias.

Sin embargo, apunta que, “cuando uno mira las tasas de rendimiento operacional de los puertos en Chile, son competitivas con las de otros países del mundo. Tenemos una ventaja: la calidad de los servicios que acompañan a los puertos, porque eso no lo tienen todos los países. Personas especializadas, agencias de aduana, tecnología, internet, conectividad digital”, concluyó.

Por MundoMaritimo