En la versión Connecting to Compete 2018, Trade Logistics in the Global Economy -The Logistics Performance Index and Its Indicators-, Chile escaló del puesto 46 al 34, dejando atrás a Panamá en el lugar 38, antiguo líder de la región. “La logística es la columna vertebral del intercambio comercial global”, comenta Caroline Freund, directora de macroeconomía, intercambio comercial y práctica de inversión global del Banco Mundial, entidad que desde 2007 arroja cada dos años un completo informe sobre la industria logística a nivel mundial. “A medida que las cadenas logísticas están cada vez más globalmente dispersas, la calidad de los servicios logísticos de un país pueden determinar si éste puede o no participar de la economía mundial”.

MundoMaritimo tuvo acceso exclusivo al reporte completo, donde se encuentran los datos de 160 países, categorizados de acuerdo a su desempeño en el área logística. Alemania continúa como líder indiscutido a nivel mundial, coronándose con el primer lugar por cuarta vez consecutiva, seguido por Holanda y Suecia. Los parámetros para determinar las posiciones son eficiencia de las aduanas, calidad de la infraestructura, calidad de los servicios logísticos, facilidad para enviar fletes internacionales, capacidad para hacer el seguimiento de las mercancías y puntualidad de las entregas.

Ránking latinoamericano

En 2016 Panamá ostentó la posición 40 en la tabla, liderando así la región, mientras que Chile el 46. En el informe de 2018, Chile le arrebató el primer lugar a Panamá con la posición 34 a nivel mundial, relegando al antiguo líder regional a la posición 38. Es más, el informe destaca en el caso de Chile la reciente implementación del Observatorio Logístico en 2017, entidad que trabaja por fortalecer el área en el país.

El resto de los países de la región clasifican en el LPI en el siguiente orden: 51 México (-3); 56 Brasil (-1); 61 Argentina (+5); 62 Ecuador (+12); 73 Costa Rica (+16); 74 Paraguay (+27); 83 Perú (-14); 85 Uruguay (-20); República Dominicana (+4); 93 Honduras (+19); 101 El Salvador (-18); 125 Guatemala (-14); 131 Bolivia (+7); 142 Venezuela (-20). Mención especial amerita el caso de Colombia, quien en el puesto 58 escaló 36 posiciones en relación al informe de 2016 (nº94), principalmente gracias a sus altas calificaciones en infraestructura, facilidad en envíos —en el que el país tiene el mejor puesto (46)— y competencia logística.

En general, se puede apreciar una mejora en el desempeño logístico de todos los países de la región. “En toda la tabla podemos ver que muchos países han invertido en reformas relacionadas con logística, especialmente en el área de infraestructura y facilitación del comercio exterior”, explica Jean Francois-Arvis, economista del Banco Mundial y co-autor del reporte. Sin embargo, el analista comenta que “a pesar de estos esfuerzos por modernizar servicios, algunos países en desarrollo enfrentan grandes desafíos. Esto explica la brecha persistente entre países de alto y bajo ingreso en términos de desempeño logístico”.

Perspectivas y conclusiones clave

El índice Logistics Performance Index (LPI) ofrece dos métricas clave para categorizar el desempeño logístico de un país. El ‘domestic LPI’ ofrece una evaluación cuantitativa y cualitativa de los servicios de un país entregados por profesionales locales. Este componente ofrece información detallada sobre la infraestructura, calidad de los proveedores de servicios, procedimientos fronterizos y confiabilidad en la cadena logística. Por su parte, el ‘international LPI’ provee evaluaciones de los servicios logísticos entregados por profesionales desde fuera del país. Con esto se puede conocer información cualitativa sobre cómo los socios comerciales de un país perciben la eficiencia y calidad de sus servicios logísticos.

Las principales conclusiones del reporte 2018 indican que los países top 10 se han mantenido casi inalterados en los últimos años –casi todos europeos- y que de los top 30 países, 24 son miembros de la OCDE. En este respecto destaca nuevamente el caso de Chile, quien en el puesto 34 queda fuera de la estadística por apenas 4 posiciones. Los últimos 10 lugares de la tabla están compuestos por países de bajos ingresos, casi todas economías frágiles afectadas por conflictos armados o geografías complejas de conectar con la cadena logística mundial. Sin embargo, entre las economías de medios-bajos ingresos, destaca el desempeño de aquellos con acceso a grandes puertos o cercanos a hubs de transporte.

Otro de los descubrimientos del reporte de este año es que hay una escasez de profesionales para el área operativa de la cadena logística, como conductores de camiones para economías en desarrollo y ejecutivos administrativos para países desarrollados. También se detectó que las amenazas de ciberseguridad afectan a la cadena logística, por lo que el 78% de los países de alto ingreso han aumentado su nivel de preparación al respecto. En cuanto al impacto ambiental, dado que el 23% de las emisiones de CO2 se pueden atribuir al transporte, ha habido un cambio hacia prácticas amigables con el medioambiente.

Por MundoMaritimo